Mini centrale elettrica solare FAI DA TE con 51€: ecco come fare

Oggi voglio raccontarti come creare una mini centrale elettrica solare fai da te con un investimento piccolissimo. Infatti, seguendo le mie istruzioni e approfittando delle promozioni del momento disponibili su Amazon, la spesa supererà di pochissimo i 50€. La cosa interessante è che non ti servono particolari competenze per riuscire nell’impresa, dovrai semplicemente collegare un paio di cavetti USB. Curioso di scoprire come fare? Allora continua a leggere questa guida!

Mini centrale elettrica solare fai da te: la guida

Fondamentalmente, per creare una piccola centrale elettrica alimentata dal sole, serve un pannello solare che possa catturare i raggi e una batteria dove accumulare l’elettricità creata. Si tratta delle due componenti più importanti, ma non di certo le uniche. Tuttavia, riflettendo su questo – e dando un’occhiata alle soluzioni già pronte disponibili in vendita – basta poco per capire come creare il proprio generatore portatile, senza spendere un patrimonio.

Infatti, esistono dei pannelli solari che integrano già una o due porte USB alle quali collegare i dispositivi da alimentare o ricaricare. Sono soluzioni già pronte, non servirà acquistare altro. Tuttavia, a loro manca una componente essenziale: una batteria per l’accumulo. In sostanza, quando non c’è il sole questo prodotto non funziona. Come risolvere? Semplicissimo! Basta scegliere un powerbank – che abbia una buona capienza – da collegare direttamente al pannello tramite la porta USB.

Insomma, un paio di gadget e un paio di collegamenti, e la centrale elettrica solare sarà già pronta. Si tratta di un modello mini, ovviamente, ma che potrà tornare utile in una marea di contesti. Che si tratti di una gita fuori porta, del camper, del campeggio o semplicemente del desiderio di utilizzare l’energia elettrica prodotta grazie al sole anche a casa.

Bene, adesso passiamo all’attività pratica: cosa comprare per creare subito un generatore solare portatile investendo una cifra piccolissima? I prodotti li ho già individuati e naturalmente sono anche in sconto in questo momento. Ho scelto un pannello solare da 13W con ottime recensioni e con due porte USB alle quali collegare i tuoi oggetti. Il powerbank che ho selezionato ha una capienza da 30.000 mAh e arriva con in dotazione un cavetto USB C. Di seguito il link di riferimento di entrambi con la loro disponibilità su Amazon:

Entrambi i prodotti li ricevi con spedizioni veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Dopo averli ricevuti, mettere insieme i componenti per creare la tua mini centrale elettrica solare portatile sarà semplicissimo. A una delle due porte USB del pannello basterà collegare il cavo da utilizzare per ricaricare il powerbank. In questo modo, durante le ore di luce solare, la batteria portatile sarà ricaricata. Quando il sole calerà, sarà pronta a fornire energia ai tuoi dispositivi: allo smartphone e non solo.

Come vedi, niente di più semplice, ma anche di geniale. Senza grossi investimenti, e divertendoti con il fai da te, avrai di fatto creato un generatore portatile solare pronto a tornare utile in una marea di contesti. Scegliendo i prodotti che ti ho segnalato in promozione su Amazon, la spesa complessiva sarà di 51€ circa e le spedizioni risulteranno anche super veloci e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Attenzione però, gli articoli segnalati sono in sconto per un periodo limitato di tempo.

