Mini centrale elettrica solare con ACCUMULO a prezzo imbarazzante

Su Amazon ci sono diverse possibilità per creare un piccolo impianto fotovoltaico. Alcuni kit sono parecchio convenienti, ma – con un po’ di astuzia – è possibile creare una piccola centrale elettrica solare di qualità con accumulo, spendendo molto meno.

Oggi ho selezionato due ottimi prodotti, che insieme ti permettono di ottenere un ottimo risultato. Il cuore dell’impianto è la station Bluetti EB3A: un prodotto all in one con batteria, regolatore di carica e inverter. Dalla sua, diverse possibilità per sfruttare l’energia prelevata dal sole: porte USB, presa Schuko (600W con picco di 1200W), ricarica wireless e super torcia integrata.

L’altro componente è, naturalmente, un eccezionale pannello solare portatile da 100W di AllPowers. Basterà collegarlo alla station per ricaricarla e averla pronta all’uso in poche ore. Insieme, sono il set perfetto per iniziare a ridurre il consumo di elettricità “classico” in casa (bolletta dopo bolletta) e non solo. Infatti, date le dimensioni compatte, sono prodotti perfetti da portare e usare anche in giro.

La qualità ha un prezzo, ovviamente, ma – complice la creazione del kit in autonomia e anche un particolare sconto offerto attualmente da Bluetti, è possibile fare un eccezionale affare. Puoi portare tutto a casa per un totale di 478€ circa appena. Basta una rapida ricerca online, per capire che – a questo prezzo – è praticamente impossibile accaparrarsi prodotti di questo tipo.

Per approfittarne, basta fare così:

spunta il coupon in pagina e metti la station di Bluetti nel carrello (a 299€ invece di 399€);

metti nel carrello il pannello solare (a 179,99€) e completa l’ordine.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, garantite in pochi giorni.

Centrale elettrica solare con accumulo: così costa meno

Non si tratta naturalmente di un impianto che ti renderà indipendente dall’energia che acquisti, ma ti consentirà di alimentare più di un prodotto grazie all’energia del sole, andando così a limare – mese dopo mese – la bolletta. Ammortizzerai il costo dell’acquisto in pochissimo tempo.

La station, di eccellente qualità, ti offre diverse opportunità e puoi sfruttarla come preferisci. Ad esempio, si rivelerà perfetta per rendere più “Green” il tuo studio. PC, stampanti, smartphone, tablet e wearable: puoi alimentarli grazie a lei, sfruttando le diverse porte della quali è dotata. Il bello è che non dovrai aggiungere nulla: regolatore di carica, accumulo (quindi batterie) e inverter sono tutti integrati.

Tutto quello che devi fare è posizionare il pannello solare in modo che sia ben esposto ai raggi del sole e poi attaccare lo spinotto alla tua station: il gioco è fatto. Quando l’unità è carica, puoi tranquillamente usarla per gli scopi che preferisci. Tramite il pratico display integrato, avrai sempre tutti i dati sotto controllo.

Fatti furbo e crea da solo la tua mini centrale elettrica solare con accumulo, risparmiando su Amazon:

spunta il coupon in pagina e metti la station di Bluetti nel carrello (a 299€ invece di 399€);

metti nel carrello il pannello solare (a 179€ circa) e completa l’ordine.

Le spedizioni sono assolutamente gratuite, ma dovrai essere veloce: i 100€ di sconto sulla stazione di ricarica, sono super limitati.

Attenzione: in questo articolo sono segnalate offerte limitate, attive nel momento in cui vengono descritte, ma soggette a terminare dopo un certo periodo di tempo o per esaurimento delle scorte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.