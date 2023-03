Mini cassa Tronsmart Groove 2: oggi con DOPPIO SCONTO su Amazon

Ami fare festa con i tuoi amici a ritmo di musica? Allora non puoi perderti assolutamente l’offerta che ti propone oggi Amazon. Approfittando di un doppio sconto pazzesco, potrai avere questa mini cassa Tronsmart Groove 2 ad un prezzo folle di soli 27,99 €.

Ma solo sfruttando immediatamente dello sconto del 5% e di un ulteriore sconto coupon del 20% potrai avere questo fantastico dispositivo ad un prezzo così basso. Oltre ad essere un potentissimo altoparlante, questa mini cassa potrà dar vita ad un’atmosfera unica durante le tue feste con i tuoi amici grazie alla luce notturna in grado di creare differenti temi che cambiano colore a ritmo di musica.

Estremamente compatta e leggera, la cassa Tronsmart Groove 2 è provvista di una protezione gommata che oltre ad essere resistente all’acqua IPX7, resisterà anche ad ogni tipo di urto o caduta accidentale. Grazie al comodo gancio di cui è provvista, potrai appendere la tua mini cassa ovunque, sulla bici, allo zaino e perfino della doccia.

Potrai goderti la tua musica per 18 ore consecutive, senza interruzioni, grazie alla batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2.500 mAh. La mini cassa Tronsmart Groove 2 è provvista del più aggiornato Bluetooth 5.3, grazie al quale potrai usufruire di una connessione rapida alla sorgente del segnale e ad un’elevata efficienza energetica dell’altoparlante.

Le tue chiamate saranno perfettamente nitide grazie al Microfono integrato. Potrai tranquillamente utilizzare lo slot micro SD, in cui caricare le tue playlist preferite e inoltre potrai utilizzare il cavo Aux-in da 3,5 mm per collegarle la tua mini cassa al computer come altoparlante cablato. Attraverso il Bluetooth potrai collegare anche molti altri dispositivi quali TV, tablet, MP3, PC e molto altro ancora.

Dunque, un dispositivo piccolo e leggero che possiede tutte le caratteristiche per poter dare ritmo alle tue serate. Non ti resta che correre su Amazon e acquistare la mini cassa Tronsmart Groove 2 a soli 27,99 €. Affrettati, lo sconto termina a breve.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.