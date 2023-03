Mini cassa compatta Xiaomi oggi tua a meno di 14€ su eBay

Vorresti portare la tua musica sempre con te e non ti accontenti di ascoltare le tue canzoni preferite con delle semplici cuffie? Allora non puoi non acquistare questa eccezionale mini cassa compatta Xiaomi che oggi può essere tua a soli 13,99 euro. Un prodotto eccezionale, estremamente piccola ma altrettanto potente.

Con meno di 14 euro ti porterai a casa un dispositivo audio perfetto per seguirti ovunque, grazie alle sue dimensioni e alla sua leggerezza. Infatti, la mini cassa del marchio Xiaomi, ha una grandezza di soli 1.8 x 3.8 x 1.6 cm ed ha un peso di appena 72 grammi. Potrai portarlo nella tua borsa, nel tuo zaino o attaccarlo alla tua bici grazie al comodissimo cordino che può essere agganciato dove desideri. Utilizzando questa mini cassa, potrai avere un’esperienza audio eccellente, con un suono chiaro e naturale.

Addirittura, potrai portare la tua nuova cassa compatta in tasca, come se fosse un semplice smartphone, senza alcun problema o ingombro eccessivo. Mentre fai sport, mentre lavori o se ti trovi in mezzo alla natura per goderti un po’ di aria fresca, la cassa Xiaomi sarà sempre con te. Grazie alla batteria di cui è provvisto, questo dispositivo audio ti garantirà sino a 6 ore di musica continua quando ha una carica dell’80%.

Inoltre potrai collegare la Mi Compact a qualsiasi dispositivo utilizzando semplicemente la connessione Bluetooth. Ti basterà accendere il Bluetooth del tuo smartphone o del tuo tablet e la mini cassa Xiaomi individuerà immediatamente il dispositivo a cui collegarsi e potrai finalmente ascoltare la tua musica preferite con una qualità audio invidiabile a qualsiasi altra mini cassa.

Insomma, un prodotto che sicuramente non vi deluderà, soprattutto se lo acquisterete a questo prezzo. Non vi resta che correre su eBay e acquistare questa eccellente mini cassa compatta Xiaomi a soli 13,99 euro. Approfittatene ora prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.