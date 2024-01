Minecraft per PS4: sconto FOLLE del 23% e spedizione GRATUITA

Girovagando su Amazon oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota. Uno dei videogame più interessanti dell’ultimo periodo, Minecraft, nella sua iterazione “Starter Collection” per PlayStation 4, costa pochissimo grazie agli sconti folli del noto portale di e-commerce. Sarà tuo con un prezzo di soli 23,99€ e un risparmio medio pari al 23% del costo complessivo. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese; di fatto, la consegna celere e immediata ti permetterà di riceverlo entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Minecraft: ecco perché devi comprarlo

Minecraft è noto per offrire un’esperienza di gioco senza limiti, dando ai giocatori la possibilità di creare, esplorare e sopravvivere in un mondo totalmente aperto. La Starter Collection poi, consente di immergerti nel cuore di questa creatività senza limiti, offrendoti l’accesso a uno dei giochi più iconici degli ultimi anni.

È disponibile per varie piattaforme, ma l’iterazione in sconto è quella per PlayStation 4. La Starter Collection poi, include numerosi pacchetti di contenuti esclusivi, come quello Creators, quello con le Texture di Plastica, e perfino quello da Combattente. In poche parole avrai accesso a nuovi personaggi, mondi e materiali per arricchire ulteriormente la tua esperienza di gioco. Ti potrai divertire con gli amici grazie alla modalità multigiocatore di Minecraft. Puoi collegarti online con altri utenti, collaborando alla costruzione di mondi incredibili o competendo in entusiasmanti sfide.

Con un mondo generato proceduralmente, Minecraft offre una varietà infinita di biomi, villaggi, caverne e molto altro ancora. La creatività sarà il tuo unico limite. Questo è un gioco adatto a tutte le età, grazie alla sua semplicità di gioco e alla vastità delle possibilità offerte. Con soli 23,99€ e uno sconto del 23%, stai ottenendo uno dei giochi più iconici della storia videoludica moderna; fallo tuo adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.