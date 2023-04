Minecraft Legends è già in offerta: scegli la tua console preferita

Se sei un fan di Minecraft, non puoi perderti l’ultima novità: Minecraft Legends, il nuovo capitolo della saga che ti porta in un mondo di avventura e fantasia.

Su Amazon puoi trovare questo fantastico gioco a partire da 44,99 euro per le piattaforme PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.

Minecraft Legends in offerta: scopri il nuovo attesissimo gioco

Minecraft Legends è un gioco di azione e esplorazione in cui devi fermare l’invasione dei Piglin, una razza di creature malvagie che vuole conquistare il Sopramondo. Per farlo, dovrai viaggiare attraverso biomi diversi e incontrare nuovi amici e alleati, come i Golem di ferro, i Panda e i Delfini. Potrai anche personalizzare il tuo personaggio con oltre 100 skin diverse e usare armi e oggetti speciali per affrontare i nemici.

Se vuoi vivere un’esperienza ancora più completa, la versione in offerta è proprio la Deluxe Edition, che include sei skin aggiuntive per il tuo eroe e una mappa esclusiva per il multiplayer online.

Non aspettare oltre: portati a casa Minecraft Legends grazie allo sconto Amazon e preparati a vivere una nuova avventura nel mondo cubico più famoso di sempre.

