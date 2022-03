M'illumino di meno: 10 idee economiche per tagliare l'energia (da 7€)

Oggi, 11 marzo, è la giornata dedicata a “m'illumino di meno“: l'ideale per pensare a come ottimizzare i consumi energetici e risparmiare, ecco 10 gadget economici, che trovi direttamente su Amazon. Si parte da appena 7€ circa e ci sono un sacco di idee, anche divertenti e sfiziose. Dai un'occhiata!

M'illumino di meno 2022: è il momento di risparmiare energia

Risparmio in senso lato, si intende. Infatti, molti dei gadget che troverai qui elencati in realtà variano la fonte: prendono il meglio del sole e lo portano ai tuoi dispositivi. Non sono in ordine di prezzo, ti consiglio di guardarli tutti fin sotto.

1 – presa temporizzata a 7€ circa: l'ideale per mettere un “freno” ai consumi, soprattutto di elettrodomestici che prendono molta energia. La configuri – ad esempio – per la stufetta o il deumidificatore e fa tutto da sola: non rischi più di dimenticarla accesa.

2- mini pannello solare con porta USB per ricaricare smartphone e gadget a 14€ circa (prima di pagare applica il codice “WYNO2GKH”, ottieni il 50% di sconto). Un kit elementare da usare: c'è un pannello e una porta USB, lo esponi al sole e colleghi i tuoi dispositivi;

3 – lampadine alimentate da pannello solare, due pezzi a 23,99€: lampadine a bassissimo consumo energetico, in kit con doppio pannello solare e batteria per l'accumulo, di giorno si ricaricano e di notte offrono fino a 6 ore di luce.

4 – Presa smart TAPO a 9,90€: l'ideale per accendere e spegnere da remoto i tuoi elettrodomestici, direttamente con lo smartphone. Esempio banale? Avviare una stufa mentre stai per tornare a casa, evitando di doverlo fare molte ore prima, solo per non trovare l'ambiente freddo!

5 – lampadina smart di TAPO a 8,94€: come per la presa, la lampadina smart puoi accenderla da dovunque sei, solo quando serve. Ad esempio, se mancherai tante ore in casa, ma vuoi illuminare una stanza a una certa ora, o dare luce ai tuoi animali domestici rimasti in casa, non servirà farlo molte ore prima.

6 – kit pannelli solari da viaggio, con bellissima custodia, a 51,99€: sei in giro, lo apri (e se vuoi lo agganci allo zaino) e lui ti offre energia elettrica per smartphone, powerbank, altri dispositivi e non solo. Bello, geniale e utile.

7 – pannello solare in kit per generare fino a 200W a 55€: un kit con tutto quello che ti serve, incluso il regolatore dell'energia presa dal pannello. Perfetto per l'uso in camper, campeggio e barche, ha anche 2 prese USB per la ricarica dei tuoi dispositivi. Ad esempio, puoi creare un angolo di ricarica in giardino. Batteria per accumulo non inclusa.

8 – kit pannello solare da 18W con accumulatore (batteria) dotato anche di potente torcia, porta USB e 3 faretti a 76€: un bundle che non potrebbe essere, c'è proprio tutto quello che ti serve per avere energia elettrica dove non c'è, grazie al sole. Piazzi il pannello, colleghi i faretti o l'unità di accumulo e sei pronto: a disposizione hai illuminazione e ricarica per i tuoi device.

9 – powerbank a ricarica solare a 33,95€: sembra un normale powerbank da 26800 mAh, ma in realtà è molto di più perché puoi ricaricarlo sfruttando il sole. L'ideale per attività all'aperto, quando non sai dove reperire energia elettrica.

10 – pannelli termoriflettenti per caloriferi, 10 metri a 34,99€: un prodotto molto particolare per migliorare l'efficienza energetica dei caloriferi. Piazzi questo speciale materiale fra il termosifone e il muro (dietro, puoi posizionarlo da solo, è un'operazione elementare) ed eviti che il calore si disperda. Viene rilanciato all'interno dell'ambiente, invece di scaldare le mura. Geniale, pratico e funzionale.

Come vedi basta veramente poco per risparmiare energia oppure ottimizzare quella che utilizziamo quotidianamente. Sfrutta la giornata dedicata a “m'illumino di meno” per provare questi gadget economici, del resto li trovi tutti su Amazon con spedizioni gratis.