Milan-Salernitana in streaming: live match e formazioni

Stasera non perderti Milan-Salernitana in diretta streaming. Grazie a DAZN potrai gustarti il posticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A TIM in esclusiva. Il calcio d’inizio fischierà alle ore 20:45. Cosa dobbiamo aspettarci da questa partita? Scopriamolo insieme dalla sinossi ufficiale di DAZN:

Nel posticipo della 26ª giornata il Milan ospita la Salernitana di Paulo Sousa, in cerca di punti in chiave salvezza. Con la crisi di inizio anno ormai alle spalle, i rossoneri non possono sbagliare in questo incrocio: riuscirà il pubblico di San Siro a spingerli verso la vittoria?

Grazie al tuo abbonamento con DAZN hai accesso diretto ed esclusivo a tutte le partite di Serie A TIM 2022/23. Oltre a ciò potrai gustarti un mondo di contenuti sportivi tra cui Serie BKT, Serie C, UEFA Europa League, UEFA Champions League, LaLiga, calcio internazionale, Eurosport 1, Eurosport 2, UFC, Matchroom e Golden Boy.

Milan-Salernitana: come ottenere uno streaming senza buffering

Il nemico più grande di queste soluzioni è la connessione. Cali di velocità, LAG e disconnessioni creano non pochi problemi a chi vorrebbe vedere in santa pace Milan-Salernitana in streaming. Tuttavia la soluzione che può mettere fine a questo scempio c’è e si chiama NordVPN. Attivala subito al 63% di sconto.

La sua app è disponibile per tutti i sistemi operativi e può essere installata su un massimo di 7 dispositivi contemporaneamente. Collegandoti a uno dei suoi server ottieni un flusso dati ottimizzato grazie alla larghezza di banda illimitata offerta. Ecco il segreto per uno streaming senza buffering.

Guarda la partita dall’estero

Se ti trovi all’estero puoi comunque vedere tranquillamente Milan-Salernitana. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai utilizzare il tuo abbonamento a DAZN con contenuti italiani tranquillamente, senza limitazioni e in modo del tutto legale nei seguenti Paesi, facenti parte dello SEE:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Diverso se viaggi al di fuori dell’Unione Europea o non hai la portabilità transfrontaliera. In questo caso non avrai accesso allo sport che vedi di solito a casa tua, ma vedrai i programmi che sono normalmente disponibili nel Paese che stai visitando.

Milan-Salernitana: le formazioni

La telecronaca di Milan-Salernitana sarà affidata a Edoardo Testoni. Il commento tecnico, invece, sarà di Simone Tiribocchi. Ovviamente potrai gustarti un post gara fantastico e ricco di ospiti, highlights e interviste con il programma Supertele condotto da Pierluigi Pardo. Vediamo ora le due probabili formazioni.

Milan (3-4-1-2)

Maignan

Kalulu

Thiaw

Tomori

Calabria

Tonali

Bennacer

Hernandez

De Ketelaere

Leao

Giroud

Salernitana (3-4-2-1)

Ochoa

Daniliuc

Gyomber

Pirola

Sambia

Coulibaly

Crnigoj

Bradaric

Kastanos

Candreva

Piatek

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.