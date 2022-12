I Migliori sei PDF Editor: scarica le versioni complete (2022)

Un PDF è un tipo di documento ormai popolare che semplifica la lettura e la visualizzazione dei contenuti da parte degli utenti. Tutto sembra essere molto semplice con un documento di questo tipo fino a quando arriva il momento di modificarlo. Modificare un PDF può essere difficile fino a quando non si dispone di un apposito strumento o del software giusto per farlo. Tuttavia, ci sono più strumenti online che possono aiutarti a modificare i file PDF, ma non sono facili da usare e, inoltre, molti di loro sono a pagamento.

Quindi, in questo articolo abbiamo compilato un elenco dei migliori 6 editor PDF free che ti aiuteranno a modificare i PDF gratuitamente!

Editor PDF EaseUS

Compatibilità: Windows 10/8.1/8/ 7

Il primo editor pdf scaricabile gratuitamente nella lista è EaseUS PDF Editor. Questo editor PDF di Windows 11 è una soluzione di modifica PDF all-in-one che consente agli utenti di leggere, modificare e creare rapidamente un PDF in pochi semplici passaggi.

Con questo strumento di modifica PDF, puoi facilmente unire, creare, annotare e dividere i file PDF in modo impeccabile. Indipendentemente dal dispositivo che stai utilizzando, i caratteri, le immagini e il layout originali del documento appariranno gli stessi ovunque.

Pro:

100% sicuro e facile da usare

Eccellente base clienti

Integra strumenti di modifica PDF pronti all’uso

Servizio di assistenza clienti gratuito 24 ore su 24, 7 giorni su 7

Contro:

Non compatibile con sistemi operativi diversi da Windows

Vuoi esplorare altre funzionalità? Scarica PDF EaseUS per ottenere questo editor PDF versione completa ora!

PDFsam Basic

Compatibilità: Windows, macOS e Linux

Se stai cercando un editor PDF open source facile da usare, PDFsam Basic è l’opzione perfetta per te.

L’interfaccia utente è piuttosto amichevole e tutte le funzionalità di modifica dei PDF sono chiaramente etichettate, il che rende facile modificare rapidamente il PDF. Per decidere se PDFsam Basic è lo strumento giusto per te o meno, dai un’occhiata ai suoi pro e contro di seguito. Ma se chiedi a noi, è lo strumento migliore per modifiche semplici come la rotazione, la divisione e l’unione.

Vantaggi:

Non aggiunge filigrane sul file PDF modificato

Nessun periodo di prova limitato

Nessun limite al numero di file PDF che è possibile modificare entro un periodo di tempo specificato

La versione desktop è molto facile da usare

Contro:

Impossibile modificare o aggiungere testo gratuitamente

Nessuna versione online è disponibile

Soda PDF

Compatibilità: Windows e dispositivi mobili

Soda PDF è la scelta più suggerita quando si tratta di editor PDF gratuiti. Questo strumento di editing PDF ricco di funzionalità è capace, affidabile e abbastanza potente da soddisfare facilmente tutte le esigenze di modifica PDF. Puoi usarlo sul tuo PC Windows o puoi usarlo sul tuo dispositivo mobile utilizzando un browser web.

Questo software è disponibile in versioni gratuite e a pagamento, ma con la versione base gratuita puoi svolgere comunque il tuo lavoro perché integra tutti gli strumenti di modifica PDF comunemente usati. Ma se si desidera funzionalità avanzate di modifica PDF, è necessario eseguire l’aggiornamento alla versione a pagamento.

Vantaggi:

Incredibili capacità OCR

L’interfaccia utente è semplice, come usare Microsoft Word

Supporta le funzionalità di protezione e firma PDF

Aggiornamenti illimitati gratuiti

Contro:

I singoli utenti ricevono solo un’offerta di prova gratuita per 14 giorni

PDF-Editor XChange

Compatibilità:Windows XP o successivo

Un altro editor pdf scaricabile gratuitamente è PDF-XChange Editor. È un editor PDF gratuito che fornisce un ampio elenco di funzionalità e strumenti. Alcune delle funzionalità più comunemente utilizzate di PDF-XChange Editor sono l’aggiunta, la modifica del testo, le annotazioni, l’aggiunta o la rimozione di collegamenti ipertestuali, l’aggiunta di timbri personalizzati, e molto altro.

PDF-XChange Editor, non consente di modificare i documenti PDF scansionati, ma i normali documenti PDF possono essere facilmente modificati in poco tempo. Se hai bisogno di più funzionalità di quelle offerte dalla versione gratuita, devi necessariamente eseguire l’aggiornamento alla versione a pagamento. Ma, le funzionalità che offre la versione gratuita sono comunque in grado di soddisfare le normali esigenze di modifica PDF.

Vantaggi:

Include la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), non disponibile nella maggior parte degli editor PDF gratuiti

Interfaccia molto intuitiva

Offre eccellenti strumenti di modifica PDF

Consente agli utenti di creare, visualizzare, firmare digitalmente, modificare e annotare facilmente i file PDF

Contro:

La versione gratuita aggiunge una filigrana sul file PDF modificato

Disponibile solo per utenti Windows

Sejda PDF Editor

Compatibilità: Mac, Windows e Linux

Sejda è un software di editing PDF gratuito online che offre in un paio di minuti risultati pronti all’uso. Le funzionalità di prim’ordine di Sejda consentono agli utenti di modificare i file PDF in modo professionale.

Con questo programma, oltre a modificare i PDF, è anche possibile aggiungere collegamenti ipertestuali e creare moduli PDF compilabili senza problemi. Per saperne di più su Sejda PDF Editor, dai un’occhiata ai suoi pro e contro qui sotto!

Vantaggi:

Puoi lavorare online o offline

I documenti PDF caricati online vengono eliminati automaticamente dopo 2 ore per garantire sicurezza e privacy

Durante la modifica del testo PDF, è possibile cercare e modificare facilmente il testo

Contro:

Si tratta di un limite di 3 file PDF all’ora online

La versione gratuita supporta documenti PDF sotto 50 MB o 200 pagine

Small PDF

Compatibilità: Windows, Mac, iOS, Android e Linux

Small PDF è un eccellente strumento di editing PDF che ti aiuta a modificare i PDF in pochi semplici passaggi. Offre una vasta gamma di funzionalità che possono aiutarti a modificare o modificare il file PDF in modo impeccabile. Con Small PDF, otterrai più di 20 strumenti per comprimere, modificare o convertire un PDF il tutto in modo assolutamente gratuito.

Riguardo i suoi strumenti di modifica PDF, ha praticamente tutto ciò di cui avrai bisogno per modificare un file online e gratuitamente. Sia che tu voglia aggiungere un nuovo testo, modificare un testo esistente o aggiungere una firma digitale, sarai in grado di fare tutto con questo fantastico editor PDF.

Vantaggi:

Più di 20 strumenti di modifica PDF

Non è necessario creare un account per utilizzare gli strumenti di modifica

Le app mobili gratuite sono disponibili insieme alla versione desktop e al sito Web

Conversione rapida dei documenti

Contro:

La versione gratuita è limitata a 7 giorni per modificare i PDF offline

Nessuna opzione di pagamento mensile

Conclusione

Questi sono i migliori 6 editor PDF scaricabili gratuitamente per Windows e Mac. Dopo aver confrontato i pro, i contro e le caratteristiche di tutti i software sopra menzionati, siamo giunti alla conclusione che EaseUS PDF Editor è il miglior editor PDF in grado di modificare i PDF in pochissimo tempo.

Soprattutto, ha un vasto numero di strumenti incorporati che ti permetteranno di lavorare con i tuoi file PDF senza problemi. Passa subito a EaseUS PDF Editor e ottieni un editor PDF ricco di funzionalità installato sul tuo PC.