I migliori sconti Xiaomi nelle Offerte di Primavera Amazon

Abbiamo selezionato 5 prodotti a marchio Xiaomi che sono in super sconto nelle Offerte di Primavera Amazon. Ce n’è per tutti i gusti e soprattutto per tutte le tasche. Quindi se sei interessato a quest’ottimo brand che ormai non ha più bisogno di pubblicità dai un’occhiata a queste proposte interessanti.

Offerte di Primavera Amazon: i 5 prodotti migliori by Xiaomi

Volgiamo partire dalla bellissima Xiaomi Smart Band 7, con display AMOLED da 1,62 pollici rettangolare. Oltre 100 quadranti dinamici che puoi anche personalizzare e monitoraggio del battito cardiaco e dell’ossigeno nel sangue. 110 modalità di sport supportate, resistente all’acqua fino a 5 ATM e super batteria che dura 14 giorni con una sola ricarica. È tuo a soli 39,99 euro, invece che 59,99 euro.

Cambiamo genere e andiamo sull’asciugacapelli Water Ionic Hair Dryer H500. Questo phon è potentissimo e, grazie a decine di milioni di ioni negativi, riesce a mantenere la naturale idratazione dei cappelli per un effetto lucente. Acquistalo su Amazon a soli 49,99 euro, invece che 69,99 euro.

Ritorniamo sulla tecnologia con le fantastiche cuffiette wireless Redmi Buds 4 Pro. Ottima connessione con tutti dispositivi e bassa latenza. Audio di altissima qualità con cancellazione attiva del rumore. Triplo microfono che ti permette di fare chiamate spettacolari e batteria enorme. Con una sola ricarica avrai 9 ore di ascolto e fino a 36 ore grazie alla custodia che si ricarica anche in modalità wireless. Mettile nel tuo carrello a soli 68,80 euro, anziché 99,99 euro.

Viriamo di nuovo e andiamo sulla pulizia della casa con il mitico Mi Robot Vacuum Mop-2. Questo robot è in grado di aspirare e lavare i pavimenti in una sola passata e in modo efficiente. Ha un’aspirazione potente, una navigazione intelligente e una grandissima batteria che garantisce fino a 110 minuti di autonomia prima di ritornare alla sua base di ricarica. Puoi averlo a soli 199,99 euro, invece che 349,99 euro.

Infine portiamo alla tua attenzione uno smartphone spettacolare: Redmi Note 11 Pro da 128GB di memoria e 6GB di RAM. Display AMOLED da 6,67 pollici e refresh rate a 120 Hz con il potente processore Snapdragon 695. Tripla fotocamera con intelligenza artificiale da 108 MP e mega batteria da 5000 mAh che dura tantissimo. È tuo a soli 299,90 euro, invece che 379,99 euro e puoi anche pagare a rate con Cofidis al check-out.

Insomma come ti dicevamo all'inizio, in queste Offerte di Primavera ci sono un sacco di sconti per tutti i gusti e le tasche.

