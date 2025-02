I migliori monitor da acquistare oggi su Amazon per non spendere un capitale

Hai deciso di cambiare il tuo vecchio schermo del computer ma non vorresti spendere troppo? Allora dai un’occhiata questa lista dei migliori monitor da acquistare oggi su Amazon e risparmia. Ci sono tantissime promozioni ma fai veloce perché scadranno in poco tempo.

Migliori monitor a prezzi bassi: 5 modelli da favola

Partiamo con un “underdog”di una marca non molto conosciuta ma che risulta davvero uno dei migliori per qualità prezzo. Stiamo parlando del monitor curvo Minifire da 27 pollici con risoluzione FHD 1080 p e tecnologia FreeSync. Oggi lo puoi avere a soli 114,99 euro.

Ottimo anche il monitor LG sempre da 27 pollici che puoi mettere nel tuo carrello a soli 119,99 euro. Qui troviamo un pannello IPS perfettamente visibile da qualsiasi angolazione con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e schermo antiriflesso.

Se sei un gamer allora devi sicuramente acquistare il monitor da gaming KOORUI da 24,5 pollici con refresh rate a 180 Hz e risoluzione FHD da 1920 x 1080 p. Ha un tempo di risposta di appena 1 ms, la protezione per gli occhi e poi regolare l’inclinazione. Oggi è tuo a soli 119,99 euro.

Molto elegante e senza cornice sui tre lati il monitor HP da 23,8 pollici è un’ottima soluzione se lavori spesso al computer. È dotato infatti della protezione per gli occhi dalla luce blu ed è antiriflesso. Ha un ottimo pannello IPS FHD con risoluzione 1920 x 1080 p e ha un peso di soli 2,50 kg. Puoi averlo a soli 132,97 euro.

Concludiamo con un altro monitor da gaming il bellissimo Lenovo Legion da 24 pollici con un tempo di risposta pazzesco da 0,5 ms e un refresh rate a 165 Hz ch, con overclock arriva fino a 180 Hz. Inoltre puoi alzarlo e abbassarlo e regolare l’inclinazione. Acquistalo soli 179 euro.

Fai presto perché come dicevo tutte queste promozioni per i migliori monitor scadranno da un momento all'altro e sarebbe un peccato non riuscire ad avvalersene.