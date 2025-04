I migliori BEP20 wallet

Nel settore delle criptovalute ci sono diverse blockchain, ognuna con il suo standard usato per i token. Per questo i trader devono utilizzare dei wallet compatibili con uno o più formati, in modo da poter operare facilmente su più reti.

Probabilmente avrai già sentito parlare della Binance Smart Chain e stai cercando un portafoglio da utilizzare per le tue operazioni su questa rete.

In questo caso, potrai trovare molto utile il nostro articolo, con l’analisi dei migliori BEP20 wallet, ovvero quelli compatibili con il formato della Binance Smart Chain.

Best Wallet – un wallet non-custodial con DEX e staking integrati

– un wallet non-custodial con DEX e staking integrati Binance Wallet – il wallet ufficiale di Binance

– il wallet ufficiale di Binance Ledger Nano X – un cold wallet che offre la massima sicurezza

– un cold wallet che offre la massima sicurezza Trust Wallet – un wallet versatile con browser integrato.

– un wallet versatile con browser integrato. MetaMask – un wallet multi-chain configurabile per la BSC

Cosa vuol dire BEP20

BEP20 è lo standard usato per la creazione di token sulla Binance Smart Chain (BSC). Si tratta del corrispettivo del formato ERC-20, ovvero quello della blockchain Ethereum.

In generale, il formato BEP20 è stato creato per fornire linee guida sulla creazione dei token su BSC, in modo che tutti seguano le stesse regole.

I token BEP20 si possono usare per DApp (applicazioni decentralizzate), per gli exchange e per lo staking. Il formato garantisce transazioni veloci e basse commissioni in BNB.

Sebbene il formato sia meno comune rispetto all’ERC-20, devi tenere conto dell’importanza di Binance come exchange e del lancio sempre più frequente di token sulla sua blockchain. Pertanto, un wallet versatile che supporta token BEP-20 potrebbe comunque tornarti utile.

I BEP20 wallet più utilizzati

Scegliere un wallet BEP20 può rivelarsi più difficile del previsto, specialmente se non hai molta esperienza nel settore delle criptovalute.

Infatti, ci sono diversi portafogli compatibili con la BSC, quindi ti conviene sempre valutare quale può risultare il più adatto per le tue esigenze.

Vediamo qui di seguito quali sono i wallet BEP20 più utilizzati del momento, con le loro caratteristiche principali e i loro svantaggi.

Best Wallet: un crypto wallet affidabile e versatile

Un wallet BEP20 funzionale e versatile, Best Wallet offre una gestione completa dei propri token e una serie di caratteristiche molto interessanti.

Best Wallet è un wallet non-custodial, pertanto l’utente avrà la gestione completa delle chiavi private, della sicurezza e della frase di recupero.

L’app gratuita è disponibile per dispositivi Android e iOS, con la possibilità di impostare l’autenticazione biometrica e a due fattori (2FA) per un livello più alto di protezione.

Una delle funzioni più apprezzate è la possibilità di scambiare, vendere, comprare e mettere staking le criptovalute tramite il DEX (exchange decentralizzato) integrato. Le operazioni si potranno svolgere dall’app di Best Wallet, senza doversi registrare su altre piattaforme.

Inoltre, grazie alla sezione “Upcoming Tokens” è possibile scoprire diverse presale di nuovi token, per poterli acquistare a un valore basso prima del lancio sul mercato. A tal proposito, potresti voler scoprire quali sono le criptovalute emergenti del 2025.

Con il recente aggiornamento, Best Wallet ha introdotto il supporto per comprare e vendere Bitcoin, oltre a nuove funzionalità multichain e nuove misure di sicurezza.

Il wallet dispone di un suo token nativo, il BEST, ideale per chi vuole ottenere vantaggi esclusivi. Il BEST infatti permette di risparmiare sui costi di transazione e di partecipare alla governance dell’ecosistema Best Wallet.

Pro

DEX integrato

Accesso alle presale

Interfaccia intuitiva

Contro

Disponibile solo in versione mobile

Binance Wallet: il portafoglio della smart chain BSC

La soluzione più rapida e semplice per la gestione dei token BEP-20, il Binance Wallet è il portafoglio creato dalla piattaforma Binance, pertanto permette di accedere facilmente alla Binance Smart Chain.

Una soluzione adatta per i principianti che vogliono operare sulla BSC, il Binance Wallet consente di inviare e ricevere token BEP20, così come a DApp ed NFT sulla blockchain.

Non manca il supporto per lo staking, ideale per ottenere ricompense passive tramite il blocco dei token.

L’interfaccia intuitiva ne consente un utilizzo pratico anche dai neofiti, inoltre è disponibile sia come app per dispositivi mobili, sia come estensione per il desktop.

Va detto però che il Binance Wallet non è molto versatile, in quanto non supporta Ethereum, Solana o altre blockchain. Inoltre, dipende dall’ecosistema Binance, quindi non adatto a chi cerca un wallet decentralizzato.

Pro

Alta compatibilità con token BEP20

Possibilità di accedere a DApp, NFT e DeFi su BSC

Intuitivo e facile da usare

Contro

Nessuna compatibilità con altre blockchain

Legato alla BSC e quindi centralizzato

Ledger Nano X: il miglior hardware wallet sul mercato per utenti esperti

Ledger Nano X è uno dei migliori cold wallet BEP-20, particolarmente adatto a chi preferisce mantenere le proprie criptovalute offline, al sicuro da possibili attacchi hacker e malware.

L’integrazione con MetaMask e altre interfacce compatibili con la Binance Smart Chain, consentono di utilizzarlo per gestire i token BEP-20.

La compatibilità multi-chain permette di utilizzare il wallet con più di 1.000 criptovalute, mentre l’app Ledger Live consente di gestire gli asset e aggiornare facilmente il firmware.

In generale, il Ledger Nano X è una buona soluzione per chi deve conservare e gestire grandi importi di criptovalute, così come per chi investe in asset costosi. Tuttavia, potrebbe risultare ostico per i principianti, specialmente per quanto riguarda la configurazione.

Pro

Sicurezza di livello alto

Supporto per più di 1.000 asset

Aggiornamenti costanti

Contro

Poco intuitivo

Difficile da configurare per i BEP-20

Trust Wallet: un wallet crypto con browser integrato

Trust Wallet è uno dei crypto wallet non-custodial migliori sul mercato, largamente utilizzato da trader esperti e principianti nella community crypto.

Si distingue per la sua interfaccia utente intuitiva e per il supporto multi-chain a oltre 70 reti, comprese BSC, Ethereum, Polygon e tante altre. Si rivela quindi ideale per chi cerca un wallet non-custodial con supporto immediato a token BEP20.

Come Best Wallet, anche Trust Wallet affida il controllo delle chiavi private e della frase di recupero all’utente. Queste vengono generate e conservate direttamente sul dispositivo, per un accesso rapido ai propri fondi.

Il browser DApp integrato, permette di accedere direttamente in tempo reale a piattaforme decentralizzate, marketplace di NFT e giochi blockchain.

Tramite Trust Wallet è anche possibile fare staking, in modo da ottenere ricompense passive bloccando i token sul wallet.

Pro

Ottimo per i principianti

Supporto DeFi e staking

Accesso a gaming su blockchain e marketplace da browser

Contro

Sicurezza limitata

Disponibile solo come app

Metamask: un portafoglio compatibile con Binance Smart Chain

Insieme a Trustwallet, Metamask è uno dei wallet non-custodial più conosciuti e utilizzati. Si può scaricare gratuitamente sia come app per dispositivi mobili, sia come estensione desktop, una caratteristica che lo rende adatto a chi preferisce operare dal proprio PC o laptop.

Metmask supporta il formato BEP20 per BSC (Binance Smart Chain), così come Ethereum e altre blockchain.

Tramite Metamask, gli utenti possono effettuare transazioni e comprare token in presale, oltre a trovare criptovalute vendute al valore più conveniente sugli exchange decentralizzati (DEX). Il tutto tramite un’interfaccia utente intuitiva.

Le chiavi di sicurezza e la frase privata, così come la gestione della sicurezza e dei fondi, sono affidate completamente all’utente del wallet.

Pro

Veloce e intuitivo

Vasta compatibilità con blockchain

Utilizzabile per comprare token in presale

Contro

Poche funzionalità rispetto ad altri wallet

Wallet Vantaggi Svantaggi Best Wallet DEX integrato, accesso alle presale, interfaccia intuitiva Disponibile solo in versione mobile Binance Wallet Alta compatibilità con token BEP20, DApp e NFT su BSC, interfaccia semplice Nessuna compatibilità con altre blockchain, legato a Binance Ledger Nano X Sicurezza elevata, supporto multi-asset, aggiornamenti continui Non intuitivo per principianti, complesso per configurare BSC Trust Wallet Supporto multi-chain, accesso DApp e staking, ideale per principianti Solo versione mobile, sicurezza inferiore ai wallet hardware MetaMask Compatibile con più blockchain, facile da usare, supporta presale Meno funzionalità rispetto ad altri wallet

Come scegliere un BEP20 wallet

Come hai visto, ognuno dei wallet analizzati presenta delle caratteristiche diverse. Se hai ancora dei dubbi su quale scegliere, allora puoi considerare diversi fattori come sicurezza, versatilità e tipologia di wallet.

Sicurezza

Dato che sul wallet dovrai tenere le tue criptovalute, dovrai tenere conto della sicurezza offerta. In generale, i wallet analizzati su questo articolo offrono un buon grado di protezione, con chiavi private, frasi di recupero e autenticazione a due fattori.

Devi però considerare che il settore delle criptovalute è decentralizzato, quindi se le tue criptovalute vengono rubate da attacchi hacker, non ci sarà nessun ente a cui rivolgerti per poterle recuperarle.

Versatilità del wallet

Alcuni wallet dispongono del supporto per token BEP20 e altre blockchain, offrendo un alto grado di versatilità.

Tuttavia, potresti voler scegliere un wallet compatibile solo e unicamente con token BEP20, in quanto interessato solo a operare sulla BSC.

In generale, ai trader neofiti è consigliato operare su una singola blockchain, per muovere i primi passi gradualmente nel settore delle criptovalute. Un trader più esperto invece, potrebbe preferire un wallet versatile.

Cold wallet e hot wallet

Quando si parla di cold e hot wallet, ci si riferisce rispettivamente ai portafogli offline e online.

I cold wallet sono dispositivi veri e propri, simili a delle chiavette USB, dove è possibile conservare le criptovalute offline.

Questi portafogli sono adatti per conservare grandi quantità di criptovalute, o asset molto costosi. Essendo offline, questi wallet sono protetti da attacchi hacker, tuttavia bisogna conservare il dispositivo in un luogo sicuro e fare attenzione a non perderlo.

Al contrario, gli hot wallet sono portafogli online, utilizzabili sotto forma di app per dispositivi mobili o come estensioni del proprio browser preferito.

In generale, gli hot wallet sono più versatili, in quanto consentono operazioni veloci sugli exchange e lo staking degli asset. Tuttavia, la loro natura online li rende soggetti e spesso vulnerabili ad attacchi cibernetici da parte di hacker o malware.

Per questo gli hot wallet vengono usati prevalentemente per conservare piccole quantità di asset o criptovalute di valore basso.

Wallet custodial e non custodial

Oltre a hot e cold wallet, dovrai scegliere se puntare su un wallet custodial o non custodial. Fondamentalmente, i wallet custodial sono legati a un exchange centralizzato che si occuperà della gestione delle chiavi private a cui potrai accedere tramite delle credenziali (email o password).

Da una parte, questa soluzione garantisce un livello di sicurezza elevato, dall’altra potrebbe rivelarsi rischiosa nel caso del fallimento dell’exchange legato al wallet.

Infatti, la maggior parte dei trader preferisce i wallet non-custodial, in quanto danno all’utente la gestione completa delle chiavi private e delle frasi di recupero.

Tuttavia, i wallet non-custodial sono spesso soggetti ad attacchi da parte di hacker, inoltre richiedono una grande attenzione da parte dell’utente per la conservazione delle chiavi private.

Come funziona un wallet BEP20

Prima di tutto, devi scaricare e installare l’app sul tuo dispositivo mobile, oppure l’estensione per il tuo browser desktop.

In seguito, dovrai creare un account sul wallet, seguendo le istruzioni fornite dall’applicazione. Una volta completata la registrazione, il wallet genererà un indirizzo univoco composto da caratteri alfanumerici, che utilizzerai per inviare e ricevere criptovalute.

Per ricevere token BEP20, dovrai semplicemente condividere il tuo indirizzo con l’exchange, con la presale o con gli altri wallet con cui vorrai scambiare criptovalute.

Per l’invio dei token, dovrai inserire l’indirizzo del destinatario, controllare i dettagli della transazione e approvarla.

Alcuni wallet come, Best Wallet e Trust Wallet, ti permettono di usare un exchange decentralizzato integrato o un browser per poter accedere a criptovalute, NFT e DApp.

Guida per l’installazione di un BEP20 wallet (Best Wallet)

Prendendo come esempio Best Wallet, ecco una guida rapida su come installare e configurare un wallet BEP20.

Download dell’applicazione

Per iniziare, dovrai scaricare l’app Best Wallet dallo store ufficiale del tuo dispositivo. L’app è disponibile sia su App Store per dispositivi iOS che su Google Play Store per Android.

In alternativa, è possibile effettuare il download tramite link diretto dal sito ufficiale di Best Wallet. Una volta installata, l’interfaccia guidata consente di completare rapidamente la creazione del portafoglio.

Impostazioni di sicurezza

Terminata l’installazione, è consigliabile attivare tutte le funzionalità di sicurezza integrate. Tra queste vi sono il riconoscimento biometrico (impronta digitale o riconoscimento facciale) e la creazione di un PIN sicuro per proteggere l’accesso all’app.

Durante la configurazione iniziale, viene generata anche una frase di recupero (seed phrase), da annotare e conservare in un luogo sicuro e non connesso a internet. Questa frase rappresenta l’unico metodo per ripristinare l’accesso al wallet in caso di smarrimento del dispositivo o reinstallazione dell’app.

Ricaricare il wallet e acquistare token

Completata la fase di configurazione, è possibile aggiungere fondi al wallet attraverso carta di credito, debito o bonifico bancario.

In alternativa, si possono ricevere criptovalute condividendo il proprio indirizzo wallet o utilizzando il QR code generato automaticamente dall’app.

Per acquistare criptovalute, Best Wallet integra servizi regolamentati che supportano diversi metodi di pagamento.

Inoltre, grazie al DEX (exchange decentralizzato) incorporato, è possibile accedere all’elenco aggiornato delle criptovalute disponibili, visualizzare in tempo reale le commissioni applicate e completare operazioni in pochi secondi, senza dover passare da piattaforme esterne.

Conclusione

Nell’articolo abbiamo visto come scegliere il wallet BEP20 più adatto alle tue esigenze e quali sono i migliori del momento.

Puoi scegliere tra soluzioni mobile per operazioni quotidiane, o magari per un wallet hardware, al fine di conservare criptovalute a lungo termine.

Devi valutare anche la versatilità del wallet e la sicurezza offerta, così come le funzionalità aggiuntive che ti possono permettere di accedere a vantaggi esclusivi.

In generale, di quelli analizzati, Best Wallet potrebbe risultare la soluzione più adatta, specialmente se sei alle prime armi.

Il wallet non-custodial offre la possibilità di gestire la compravendita, lo scambio e lo staking di criptovalute direttamente dall’app e di accedere direttamente alle presale.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è il miglior BEP20 wallet?

Il miglior wallet decentralizzato per token BEP20 attualmente disponibile è Best Wallet. Si tratta di un’app non-custodial, che garantisce all’utente il pieno controllo delle chiavi private e delle proprie criptovalute.

Best Wallet unisce sicurezza e funzionalità avanzate, come uno scambio decentralizzato (DEX) integrato, uno strumento per scoprire nuovi token in presale e un aggregatore di staking. Compatibile con oltre 50 blockchain, è pensato per offrire un’esperienza fluida sia ai principianti che agli utenti esperti, il tutto senza richiedere KYC.

Qual è il wallet BEP20 più sicuro?

Per chi cerca la massima protezione, i wallet hardware come Ledger Nano X ed Ellipal Titan sono considerati le soluzioni più sicure. Conservano le chiavi private offline, lontano da possibili attacchi informatici.

Questi dispositivi sono ideali per conservare grandi quantità di criptovalute a lungo termine. Tuttavia, anche wallet software come Best Wallet offrono ottimi livelli di sicurezza grazie alla crittografia locale, all’autenticazione a due fattori e al backup tramite frase di recupero.

Che formato è il BEP20?

BEP20 è lo standard di token della Binance Smart Chain (BSC), una blockchain compatibile con Ethereum ma progettata per offrire transazioni più veloci e commissioni più basse.

I token BEP20 sono simili agli ERC-20 di Ethereum, ma funzionano su una rete diversa e utilizzano BNB come criptovaluta per il pagamento delle commissioni di transazione. Questo standard viene utilizzato per creare e trasferire token all’interno dell’ecosistema BSC, inclusi progetti DeFi, NFT e giochi blockchain.

Qual è il wallet BEP20 di Binance?

Il wallet ufficiale dell’ecosistema Binance è il Binance Wallet, disponibile sia come estensione per browser che all’interno dell’app dell’exchange.

Offre supporto nativo per token BEP2 e BEP20 e consente di interagire facilmente con dApp, fare staking e partecipare a progetti DeFi.

Per chi desidera maggiore autonomia, Binance supporta anche Trust Wallet, un’app mobile non-custodial acquisita da Binance stessa, che permette agli utenti di gestire i propri fondi in modo indipendente, mantenendo il controllo totale delle chiavi private.