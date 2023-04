Le migliori app per vendere online oggetti usati

Le app per vendere online oggetti usati sono ormai tantissime, e tutte piuttosto semplici da usare. Nella maggior parte dei casi bastano pochi clic per mettere in vendita gli articoli che a noi non servono più e trovare degli acquirenti interessati. Non dovremo fare altro che scaricare l’applicazione che ci interessa e compilare i moduli appositi per creare il nostro annuncio.

Si tratta insomma di un metodo pratico e veloce per sgomberare casa e cantina da tutti quegli oggetti che non utilizziamo ormai da tempo, e per riuscire a guadagnare qualche soldino extra donando nuova vita al nostro usato. Le applicazioni dedicate alla compravendita possono essere utilizzate per vendere (quasi) tutto, dall’abbigliamento agli oggetti tech, passando per musica, libri e arredamento: scopriamo quali sono le migliori in circolazione per le categorie principali.

App per vendere oggetti usati

Partiamo esaminando quelle che sono le app consigliate per vendere oggetti usati generici via web, in cui è appunto possibile avviare compravendite per gli articoli più disparati.

eBay

eBay è ormai una vera istituzione. Nato nel lontano 1995 per la vendita dei prodotti fra privati tramite il formato asta, oggi si è evoluto in un vero e proprio sito di eCommerce, utilizzato da molte aziende come vetrina per i propri prodotti nuovi. Il suo core business rimane però la compravendita di articoli da ogni parte del mondo, con gli utenti che vengono allettati dai prezzi più bassi per poi darsi “battaglia” a colpi di rialzo. L’app di eBay è disponibile per il download gratuito sia su dispositivi Android che iOS.

Subito

In Italia, Subito è sempre stata l’alternativa più autorevole ad eBay, un luogo virtuale pensato come mercatino dell’usato tra privati. Oggi lo spirito è rimasto invariato, ma l’applicazione per smartphone e tablet è migliorata notevolmente offrendo agli utenti diverse funzionalità avanzate. La più interessante è sicuramente TuttoSubito, che consente di concludere la vendita direttamente tramite app, pagando e ricevendo i soldi al volo, e di tutelare sia compratore che venditore. In più, Subito non prevede costi o commissioni, a meno che non vogliamo mettere in evidenza i nostri annunci. Possiamo scaricarla da App Store e Google Play.

Wallapop

Molto spesso utilizzata per vendere mobili usati, Wallapop è un’applicazione semplicissima da usare e estremamente versatile, oltre che di respiro internazionale. Anche qui la vendita è senza commissioni, a carico dell’acquirente, e la spedizione è gestita in automatico così come il sistema di traduzione per permettere a tutti gli utenti di comunicare senza problemi. Dovremo portare al punto affiliato il prodotto, che risulterà venduto solo una volta ricevuto da chi lo ha acquistato. L’app di Wallapop è disponibile gratis su dispositivi Apple e Android.

App per vendere vestiti

Le app per vendere online trattano naturalmente anche di vestiti. Alcune in particolare sono però specializzate nell’abbigliamento, e preferite dagli utenti per liberare gli armadi e mettere in vendita i capi non più utilizzati.

Vinted

Vinted è divenuta di recente molto popolare in Italia e nel resto d’Europa, e può essere messa in download per Android e iOS gratuitamente. Anche in questo caso possiamo mettere in vendita il nostro abbigliamento senza pagare commissioni. Il pagamento viene effettuato direttamente all’interno dell’applicazione, e così anche la generazione delle etichette per le spedizioni. Per spedire, dovremo quindi portare il pacchetto al punto di ritiro più vicino e il destinatario potrà ritirarlo con calma al suo punto Vinted più vicino. Oltre ai vestiti, abbiamo la possibilità di rivendere in rete anche prodotti per bambini, piccoli prodotti per la casa e l’arredamento, musica, libri, videogiochi e accessori per animali.

Etsy

Tra le app per vendere online vestiti usati, Etsy pensa anche agli amanti del vintage e degli articoli realizzati a mano. L’applicazione è gratuita ed è disponibile sia su App Store che su Google Play. Attenzione però, per vendere dovremo necessariamente scaricare una seconda app chiamata Vendere su Etsy, anche questa disponibile per dispositivi Android e iOS.

App per vendere musica e libri

Libri scolastici e vecchi romanzi da buttare possono certamente essere rivenduti su molte delle applicazioni già viste in precedenza, ma ne esistono di alcune molto valide specializzate proprio sulla carta stampata; lo stesso vale per la musica in formato fisico.

Libraccio

Libraccio è una delle principali app italiane per la compravendita di libri usati. Molto semplice e intuitiva da utilizzare, può essere scaricata sia da App Store che da Google Play. Una volta effettuato il download e completata l’installazione, dovremo accedere registrandoci con una email valida, oppure utilizzando i nostri account Facebook e Google.

Discogs

Se vogliamo vendere musica in qualsiasi formato fisico, Discogs è l’app giusta. Si tratta della più grande discografia al mondo di musica fisica, ma per utilizzarla al meglio è importante catalogare i nostri prodotti usati in vendita in base alla qualità del supporto e della confezione. Trattandosi di un’app per collezionisti – disponibile sia su App Store che su Google Play -, chi compra su Discogs si aspetta di sapere con certezza lo stato del vinile, CD o cassetta che acquista.