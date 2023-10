Le migliori App per creare basi musicali: consigli e suggerimenti

La musica è un’importante valvola di sfogo, ma anche un modo per esprimere la propria creatività e il proprio talento. Se un tempo per creare musica erano necessari strumenti complessi o costosi, oggi lo smartphone si può trasformare in un supporto veloce e pratico per creare musica, grazie alle app disponibili sulle varie piattaforme. Per questo tipo di lavoro, però, è necessario affidarsi a strumenti validi e professionali, che permettano di creare basi musicali, registrare la propria voce, mixare i suoni e condividere le proprie opere. Ecco quali sono le app professionali e le piattaforme da utilizzare sullo smartphone per creare basi musicali.

FL studio mobile

FL studio mobile è un’app ideale per chi vuole creare musica con il proprio smartphone o tablet. Nello specifico è la versione mobile del famoso software FL studio per PC e Mac, che offre diverse funzioni e possibilità creative. FL studio mobile permette di creare basi musicali con una vasta scelta di strumenti virtuali, loop e campioni. Ma anche registrare la propria voce o altri suoni con il microfono integrato o esterno e aggiungere effetti come equalizzatore, compressore e delay. Per poi mixare le tracce con un mixer multicanale, modificare il volume, il pan e il pitch di ogni traccia. Infine, si possono esportare e condividere le proprie canzoni in vari formati audio.

FL studio mobile è un’app a pagamento, che richiede di effettuare l’iscrizione per fruire di tutti gli strumenti disponibili. Il costo dell’app varia a seconda della piattaforma, disponibile su Google Play e App Store.

Groove pad

Groove pad è un’app che permette di creare i propri beat musicali e avere un supporto guidato attraverso le modalità di funzione dell’app. Con Groove pad è l’app che permette di creare musica coinvolgente in un attimo, scegliendo tra vari generi musicali, come hip-hop, EDM, house, dubstep e altri. Nell’applicazioni sono disponibili diversi strumenti per suonare i ritmi, le melodie e gli effetti, e mixare i suoni con il mixer integrato. Groove pad è un’app ideale per creare musica divertendosi, ma anche per imparare le basi della produzione musicale. Inoltre, si può condividere la propria musica con gli amici o con il mondo, attraverso le piattaforme social o di streaming. L’applicazione è disponibile su Google Play e App Store.

Audiotool

Audiotool è la piattaforma ideale per iniziare a creare musica gratuitamente. Audiotool offre dei suoni campione che possono aiutare a migliorare e sintetizzare il suono, oltre alla drum machine che permette di creare le basi ritmiche per far risuonare le tracce. Inoltre, è presente il sintetizzatore che riesce a rendere unico il suono, oltre a diversi effetti all’avanguardia unici di questa piattaforma. Audiotool, permette di creare musica e divulgare i progetti sulla piattaforma, così da far conoscere la propria musica e poter collaborare con altri artisti in tempo reale. Pubblicare una traccia significa avere un responso diretto dalla community in breve tempo, ma anche un supporto dai produttori. Oltre la possibilità di ascoltare gratuitamente più di 2 milioni di brani.

Per utilizzare tutti gli strumenti di Audiotool è necessario iscriversi gratuitamente alla piattaforma. Il processo è semplice, prima di tutto è necessario identificarsi come persona superando un test iniziale. Poi è possibile accedere alla piattaforma creando un nuovo account o usando altri servizi come Google, Facebook, SoundCloud o Patreon. Una volta effettuata l’iscrizione è possibile procedere all’utilizzo della piattaforma e muoversi tra tutti gli strumenti principali, a secondo dell’esigenza.

Music maker Jam

L’applicazione numero uno per l’creazione di musica in grado di aiutare e supportare nella realizzazione di un brano musicale e di una melodia è Music maker Jam. L’applicazione gratuita, ma offre anche una versione premium a pagamento che offre più funzioni e possibilità creative. In ogni caso le sue caratteristiche sono numerose, tra cui:

Scegliere tra più di 300 stili musicali, come rock, pop, hip-hop, EDM, jazz e altri;

Mixare fino a otto tracce musicali, aggiungendo effetti come riverbero, distorsione e filtro;

Registrare la propria voce o altri suoni con il microfono integrato o esterno, e aggiungerli al brano;

Modificare il tempo, la tonalità e l’armonia del brano, e di creare le proprie melodie con il sequencer integrato;

Condividere il proprio brano con la community di Music maker Jam, o con altre piattaforme social o di streaming.

GarageBand l’app per creare musica su iPhone

Infine, GarageBand una delle app più famose e complete per la creazione musicale su iPhone e iPad. Permette di suonare una varietà di strumenti virtuali, come pianoforte, chitarra, batteria e sintetizzatore, o di collegare il proprio strumento reale tramite un adattatore. Inoltre è possibile registrare la propria voce o altri suoni con il microfono integrato o esterno, e aggiungere effetti come riverbero, distorsione e auto-tune.

GaragaBans permette anche di mixare le tracce con un mixer multicanale, aggiungere loop e campioni pre-registrati, e modificare il tempo e la tonalità. Infine, si possono esportare e condividere le proprie canzoni tramite email, AirDrop o iCloud .