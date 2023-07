Semplifica il pagamento dei parcheggi con le app: ecco le migliori

Ogni automobilista lo sa, i parcheggi rappresentano un problema. Trovare e pagare un parcheggio in città può diventare un’impresa stressante e costosa. Tra le strisce blu, i parchimetri, le multe e il traffico, spostarsi in auto può trasformarsi in un vero e proprio incubo. Fortunatamente, la tecnologia viene in nostro aiuto, offrendo soluzioni intelligenti per semplificare il pagamento del parcheggio attraverso lo smartphone, come le app per il pagamento dei parcheggi.

Le applicazioni per il pagamento del parcheggio non coprono sempre tutte le città d’Italia. Infatti, la copertura dipende dalle città e dalle zone di sosta che aderiscono a questi servizi. Ogni app fornisce una lista delle città e delle aree coperte, consultabile sul sito ufficiale o direttamente sull’app stessa.

In generale, le app per il pagamento del parcheggio sono più diffuse nelle grandi città e nelle zone turistiche, ma stanno diventando sempre più popolari anche nelle località minori. Inoltre, a seconda dell’app, è possibile procedere al pagamento anche per i parcheggi privati convenzionati, oltre alle strisce blu.

Trovare parcheggio non è mai stato così facile, ecco alcune delle migliori app per pagare il parcheggio, sia sulle strisce blu che nei garage privati, senza commissioni con sconti e vantaggi.

MooneyGo pagare comodamente i parcheggi nelle strisce blu

MooneyGo (MyCicero) è un’app gratuita per Android e iOS che permette di pagare il parcheggio sulle strisce blu in oltre 100 città italiane, tra cui Roma, Milano, Torino, Bologna, Ancona, Taranto, Trento e molte altre. L’app consente di risparmiare sul parcheggio pagando solo i minuti di sosta effettiva, senza dover cercare il parchimetro o avere il resto. Inoltre, puoi estendere o terminare la sosta da remoto, ricevere notifiche sullo scadere del tempo e visualizzare la disponibilità dei posti auto in tempo reale. Per usare MooneyGo è necessario creare un account gratuito e registrare un metodo di pagamento tra carta di credito, PayPal o Satispay.è possibile anche ricaricare il credito tramite bonifico bancario o bollettino postale. Per pagare il parcheggio, è necessario inserire la targa del veicolo, selezionare la città e la zona di sosta e avviare la sessione. Al termine della sosta, fermare la sessione e il costo verrà addebitato sul credito o sul metodo di pagamento.

MyCicero non è solo un’app per pagare il parcheggio, ma anche un servizio integrato di mobilità che permette di pianificare gli spostamenti e acquistare biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici direttamente dallo smartphone.

EasyPark per un pagamento easy

EasyPark è un’altra app gratuita per Android e iOS che facilita il pagamento del parcheggio sulle strisce blu in più di 2000 città in 20 Paesi europei, tra cui l’Italia. L’app offre la possibilità di pagare solo il tempo effettivo di sosta, senza dover stimare in anticipo la durata della permanenza. Inoltre, è possibile anche prolungare o interrompere la sosta da remoto, ricevere avvisi sullo scadere del tempo e trovare facilmente il tuo veicolo grazie alla funzione Trova Auto. Per usare EasyPark è necessario registrarsi gratuitamente e inserire i dati della carta di credito o del conto PayPal. Inoltre, si può anche scegliere tra due tipi di abbonamento: EasyPark Basic, che prevede una commissione fissa per ogni transazione, o EasyPark Premium, che prevede una quota mensile senza commissioni aggiuntive. Per pagare il parcheggio, inserire il codice della zona di sosta indicato sulle strisce blu o sulle apposite insegne e avviare la sessione. Al termine della sosta, fermare la sessione e il costo verrà addebitato sul metodo di pagamento.

EasyPark è un’app molto diffusa in Europa e permette di pagare il parcheggio anche in altre valute senza costi aggiuntivi. Inoltre, l’app collabora con diversi operatori privati che offrono parcheggi a prezzi vantaggiosi.

ParkMan l’app per pagare i parcheggi internazionale

ParkMan è un’app gratuita per Android e iOS che aiuta a trovare e pagare i parcheggi nelle principali città italiane ed europee. L’app ha un’interfaccia semplice e intuitiva che mostra la disponibilità dei posti auto nelle vicinanze e i prezzi applicati. È possibile prenotare anche dei parcheggi in anticipo e pagare senza commissioni con lo smartphone. Per usare ParkMan è necessario creare un account gratuito e aggiungere il metodo di pagamento tra carta di credito, PayPal o Apple Pay. Per pagare il parcheggio, selezionare il parcheggio desiderato sulla mappa e avviare la sessione. Al termine della sosta, fermare la sessione e il costo verrà addebitato sul metodo di pagamento. ParkMan è un’app di uso internazionale che permette di pagare il parcheggio in diverse valute e lingue. Inoltre, l’app ti offre la possibilità di guadagnare crediti invitando gli amici a usare il servizio o lasciando recensioni sui parcheggi.

Telepass o Telepass Pay X applicazione ufficiale Telepass

Telepass o Telepass Pay X è l’app ufficiale di Telepass che consente di pagare il parcheggio sulle strisce blu in oltre 200 città italiane, tra cui Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bari, Palermo e molte altre. Telepass è un’app dedicata ai clienti Telepass che vogliono semplificare il pagamento del parcheggio con lo stesso dispositivo che usano per il pedaggio autostradale.

Inoltre, l’app ti permette di accedere ad altri servizi Telepass, come il car pooling, la benzina scontata e le aree di sosta. L’app offre la comodità di pagare il parcheggio direttamente con Telepass, senza dover cercare il parchimetro o avere il resto. Inoltre, è possibile estendere o terminare la sosta da remoto, ricevere notifiche sullo scadere del tempo e visualizzare lo storico delle soste.

Al contrario delle altre applicazioni, per usare Telepass è necessario avere un conto Telepass attivo e scaricare l’app gratuita per Android o iOS. Per pagare il parcheggio, inserire la targa del veicolo, selezionare la città e la zona di sosta e avviare la sessione. Al termine della sosta, fermare la sessione e il costo verrà addebitato sul conto Telepass.