Migliora la qualità dell'aria di casa tua con l'Umidificatore di Philips (a SOLI 79€!)

Questo umidificatore è dotato di ventola a 2 velocità, grazie alla quale hai il controllo completo sull’intensità dell’umidificazione, permettendoti di adattare l’emissione fino a 250 ml/h per mantenere l’aria fresca e perfettamente idratata. Con un serbatoio da 2 litri, godrai poi di un’autonomia di 8 ore, ideale per ambienti fino a 38 m², garantendo un conforto prolungato senza interruzioni. Quest’ultimo è rimovibile facilitando il riempimento e la pulizia, rendendo la manutenzione rapida e senza complicazioni, mentre la sua caratteristica di non richiedere decalcificazione lo rende pratico e conveniente nel tempo, offrendoti una soluzione affidabile per un ambiente domestico confortevole e salutare.

L’evaporazione ultra-fine diffonde vapore invisibile, eliminando il rischio di superfici bagnate e depositi di calcare, mentre le molecole d’acqua più piccole riducono le impurità nell’aria, assicurando un ambiente più pulito e salubre per te e la tua famiglia.

Grazie alla tecnologia NanoCloud, l’umidificatore Philips Serie 2000 elimina il 99% dei germi rispetto agli umidificatori a ultrasuoni, garantendo un’aria più pura e sicura per la tua casa. Inoltre, l’erogazione di vapore avviene senza riscaldamento, prevenendo la proliferazione di batteri nocivi, per un ambiente domestico più sicuro e salutare.

Dotato di funzione di spegnimento automatico quando il serbatoio è vuoto, l’umidificatore assicura un utilizzo sicuro e senza preoccupazioni, offrendoti tranquillità e comfort continuo.