Migliora il tuo WiFi con Google Nest: offerta di Natale su Amazon (-40%)

Per Natale regalati una connessione WiFi più veloce e performante con Google Nest di seconda generazione, il sistema WiFi Mesh che puoi acquistare oggi in sconto a soli 59,90 euro, con un bel risparmio al prezzo ufficiale. Scoprirai un dispositivo capace di migliorare nettamente la tua velocità di connessione, garantendoti una copertura che si estenderà per tutta la casa.

Google Nest WiFi: come funziona?

Il sistema Google Nest WiFi offre una copertura completa in ogni stanza, grazie ai suoi punti di accesso che lavorano insieme per eliminare il buffering. Naviga e effettua videochiamate senza preoccuparti di perdere il segnale quando ti sposti da una stanza all’altra.

Google Nest WiFi è progettato per renderti la vita più semplice. Con il Controllo genitori, hai il potere di programmare il tempo di utilizzo della rete, limitare i contenuti per adulti e mettere in pausa la connessione su specifici dispositivi, tutto con pochi clic sull’app Google Home. La sicurezza della tua rete è sempre aggiornata grazie agli aggiornamenti automatici.

L’installazione è un gioco da ragazzi: bastano pochi minuti utilizzando l’app Google Home. Non è necessaria alcuna esperienza tecnica. Gestisci tutta la tua rete attraverso un’unica app, assegnando priorità ai dispositivi, controllando la velocità della rete e configurando facilmente una rete ospite.

Inoltre, Google Wifi è pensato per essere sostenibile, con il 49% delle parti in plastica composte da materiale riciclato. Rendi la tua casa più smart e connessa con Google Nest WiFi, disponibile su Amazon a un prezzo imperdibile per le festività. Acquistalo ora e regalati la connessione perfetta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.