Miglior notebook economico? Il Chromebook ASUS ad appena 134€ (-54%)

Quest’oggi, grazie a una incredibile offerta di Amazon, non è necessario spendere una piccola fortuna per mettere le mani su un notebook economico. Infatti, ad appena 134€, l’ottimo Chromebook di ASUS è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Con il 54% di sconto il device realizzato dal colosso taiwanese ha tutte le carte in regola per offrirti una buona esperienza di utilizzo in diversi ambiti: utilizzalo per navigare in rete, studiare, chattare con gli amici, ascoltare musica, guardare video e molto altro ancora.

Appena 134€ su Amazon per il valido Chromebook di ASUS: 54% di sconto

Frontalmente è presente un bel display antiriflesso da 11.6 pollici ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano trova posto un processore Intel sapientemente ottimizzato per offrirti potenza e rapidità quando richiesto, autonomia e consumi minimi invece durante l’esecuzione dei task più semplici.

Il tutto è poi gestito da Chrome OS, il sistema operativo di Google tramite cui puoi utilizzare i più importanti servizi web della compagnia come Chrome, YouTube, Gmail, Google Drive e non solo.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’ottimo notebook di ASUS fintanto che puoi acquistarlo al prezzo più vantaggioso di sempre con il 54% di sconto. Se lo acquisti oggi ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.