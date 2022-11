Microsoft Surface Pro X in SCONTO FUORI di TESTA (-39%)

Con quest’offerta pazzesca di Amazon in questi giorni di Black Friday puoi portarti a casa un computer portatile 2 in 1 stupendo a un prezzo incredibile. Metti subito nel tuo carrello Microsoft Surface Pro X a soli 649 euro, invece che 1,069 euro.

In questa versione che ho pensato di segnalarti monta un SSD da 128GB con a supporto 8GB di RAM e gode di tecnologia WiFi ed LTE. Pesa pochissimo ed è super compatto, ottimo per averlo sempre dietro e usarlo all’occorrenza. Schermo da 13 pollici dai colori brillanti e intensi. Non perdere questa fantastica occasione che ti permette di risparmiare ben 420 euro sul prezzo finale. Inoltre se preferisci potrai anche pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

Microsoft Surface Pro X: uno spettacolo a un piccolo prezzo

Grazie al suo design leggero e perfetto per essere sempre al tuo fianco. Infatti ha uno spessore di soli 7,3 mm e un peso di appena 774 g. Ha uno schermo touch screen PixelSense dai colori eccezionali e con una fluidità pazzesca. Questo lo rende molto versatile. Potrai digitare con la tastiera (non inclusa in questa offerta) oppure come se fosse un tablet.

È dotato di un potente processore Microsoft SQ1 e ti garantirà ottime prestazioni in un piccolissimo spazio. Potrai svolgere più operazioni contemporaneamente senza problemi. Inoltre hai la possibilità d’inserire una SIM e sfruttare la tecnologia LTE.

Questa non è assolutamente offerta da perdere, ma per poterti accaparrare questo bellissimo portatile devi essere veloce. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo Microsoft Surface Pro X a soli 649 euro, invece che 1,069 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai già domani a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

