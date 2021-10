Microsoft Surface Pro X: più di un computer e di un tablet (-319€)

Sul mercato esiste un laptop che non è un laptop ma che non è neanche un semplice tablet. Può essere definito semplicemente come un 2 in 1, ma una volta che lo prendi in mano capisci seriamente quanto sia pazzesco. Ebbene sì, ti sto parlando proprio del Surface Pro X, il dispositivo di Microsoft che ti lascia a bocca aperta.

È in promozione su Amazon quindi se sei interessato lo paghi ben trecento euro in meno spendendo solamente 849,99€. Un ottimo affare che puoi finanziare anche con rate a tasso zero.

Microsoft Surface Pro X: cosa ha di speciale

Rifinito nei mini particolari e disponibile in colorazione Black è veramente bello. È innegabile che questo prodotto abbia un'estetica unica, elegante ed esprime a pieno il suo essere PRO. In più una volta che lo abbini ai suoi accessori diventa una macchina pratica e utilizzabile per diverse esigenze.

Monta un display da 13 pollici full touchscreen e pixelsense con cornici pressoché inesistenti. Grazie a queste caratteristiche puoi navigare nel sistema sia utilizzando un semplice mouse che optando per il tuo dito. Ti basta fare tap sullo schermo ed hai tutto a portata di mano… Letteralmente!

Questa configurazione ti mette a disposizione 8 GB di RAM e 128 GB su SSD che però puoi espandere a tuo piacimento grazie a un pratico slot posizionato sul retro.

Come ti accennavo, si tratta di un dispositivo completo quindi non mancano all'appello una fotocamera frontale, una posteriore e un'ottima batteria su cui puoi fare affidamento ben 13 ore fuori casa.

Se sei in vena di espandere le funzionalità, opta per la Microsoft Pen e la Signature Keyboard che elevano il 2 in 1 alla sua massima potenza.

Acquista subito il tuo Surface Pro X su Amazon a soli 849,99€. Lo ordini e lo ricevi a casa in appena qualche giorno lavorativo, ovviamente senza costi aggiuntivi.