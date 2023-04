Microsoft Surface Pro 9: sconto FOLLE del 29% su Amazon

Se state cercando un tablet PC completo, ricco di caratteristiche di punta, super performante, con uno schermo generoso e con specifiche tecniche all’avanguardia, abbiamo la migliore soluzione per voi. Stiamo parlando dell’ottimo Microsoft Surface Pro 9, un due-in-uno super versatile che, grazie alla cover tastiera e alla Surface Pen, diventa un laptop a tutti gli effetti. Sotto la scocca infatti, batte un cuore Intel Core i5 di ultima generazione e lo schermo è un bellissimo pannello touchscreen con cui interagire al meglio. Questa ammiraglia oggi la pagherete solo 949,05€ al posto di 1329,00€, spese di spedizione incluse.

Microsoft Surface Pro 9: Best Buy assoluto

Capite bene che il risparmio è semplicemente unico; si parla del 29% in meno sul valore di listino, mica poco. Altresì avrete la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, il tutto a tasso zero o in micropagamenti mensili. Non dimentichiamo poi il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Sotto la scocca di questo Surface Pro 9 batte un cuore Intel Core i5 di dodicesima generazione, coadiuvato da memorie RAM da 8 GB e da un SSD rapido da 256 GB per l’archiviazione di file, foto, video e canzoni. La scheda grafica è un’ottima Intel Iris Xe che consente di fare operazioni in grafica veramente eccezionali. Va bene sia per il gaming che per lo streaming. Inoltre, il tablet PC riesce a fornire 15,5 ore di autonomia con una singola carica. Grazie al sostegno integrato si può regolare l’inclinazione dello schermo e sappiate che il pannello è un PixelSense con tecnologia touchscreen che supporta la Surface Pen. C’è Windows 11 al seguito. Lo scomparto per la penna è integrato nella scocca della tastiera in Alcantara. Infine, citiamo le porte Thunderbolt 4. A 949,05€ è il tablet PC da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.