Microsoft Surface Pro 9: la versione top di gamma scontata di oltre 500€

Alcuni dispositivi non meritano certamente grosse presentazioni grazie alla loro risaputa altissima qualità. Tra questi spicca il Microsoft Surface Pro 9, nonché uno dei tablet più amati dal pubblico hi-tech. Oggi su Amazon potrete trovarlo in grande promozione: il suo prezzo, infatti, scende da 1.889 euro a ben 1.366 euro grazie allo sconto del 28%. Il prezzo finale è il più basso di sempre per questa versione!

Microsoft Surface Pro 9: caratteristiche principali

Surface Pro 9 offre la flessibilità di un tablet e le prestazioni e l’autonomia di un portatile per affrontare ogni giornata, tutto in un unico dispositivo ultramobile. Il device, di grande eleganza e qualità, garantisce prestazioni eccezionali con il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e un’autonomia massima di 15.5 ore. Presenta poi un display da 13 pollici edge-to-edge con la possibilità di abbinare la pratica tastiera-cover per incrementare la produttività. C’è anche il supporto alla Surface Pen 2 e include porte Thunderbolt 4 per la massima produttività. Lo schermo, infine, garantisce grande fluidità e naturalezza grazie alla frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz.

La versione in grande sconto è quella top di gamma con 16GB RAM, 256GB SSD di memoria di storage, Iris Xe graphics come scheda grafica e Windows 11. Il suo prezzo, quindi, scende da 1.889 euro a ben 1.366 euro con un risparmio di oltre 500 euro. Consegne rapide e gratuite con il servizio Amazon Prime e possibilità di pagarlo a rate con il servizio Cofidis.

