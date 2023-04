Microsoft Surface Pro 9: il TABLET più potente che vi sia, ad un prezzo INCREDIBILE (-29%)

Oggi vogliamo consigliarvi uno dei tablet PC più incredibili che vi siano sul mercato; parliamo del potentissimo e leggerissimo Microsoft Surface Pro 9, un dispositivo unico nel suo genere perché lui è effettivamente un PC sotto mentite spoglie. Certo, mancherà la tastiera e il mouse ma queste periferiche possono essere acquistate a parte per creare l’esperienza d’uso più versatile che vi sia.

Nasce come tablet, ma in realtà è un vero e proprio laptop con hardware da primo della classe, specifiche tecniche all’avanguardia e caratteristiche premium. Di listino costerebbe tantissimo (1329,00€) ma grazie agli sconti di Amazon sarà vostro con soli 949,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio è veramente eccezionale, pari al 29% sul costo di listino. Non lasciatevi sfuggire questa occasione; potrebbe essere il Best Buy del giorno.

Microsoft Surface Pro 9: tablet o PC?

Questo meraviglioso Surface Pro 9 è un prodotto ibrido, potente e veloce. Dispone di un chip due volte più veloce di quello della generazione precedente; sotto la scocca infatti, troviamo un chip Intel Core i5 coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da uno storage SSD da 256 GB. Non manca la scheda video integrata, la Intel Iris Xe che cambierà il modo di approcciarvi al vostro lavoro. Lo schermo poi, è un meraviglioso pannello da 13″ dotato di tecnologia touchscreen (si può usare con le dita o con la Surface Pen). Infine, l’autonomia è spaziale: fino a 15,5 ore con una singola carica e un utilizzo intenso. Ottimo poi il ripiano per la Surface Slim Pen 2 integrato nella tastiera Signature per Surface Pro (si deve acquistare in separata sede). Concludiamo segnalando le porte Thunderbolt 4 USB Type-C per la ricarica o per attaccare periferiche esterne.

Microsoft Surface Pro 9 è disponibile in varie colorazioni e costa solo 949,00€ al posto di 1329,00€; non lasciatevi sfuggire questa occasione su Amazon.

