Microsoft Surface Pro 9: il tablet PC che sfida iPad Pro, oggi in super sconto

Oggi vi parliamo di un tablet PC dotato di sistema operativo Windows 11 davvero incredibile; è uno dei gadget più versatili che vi siano in circolazione, è alimentato da un chip Intel di dodicesima generazione, ha una scheda video integrata e un hardware all’avanguardia. Ci riferiamo – ovviamente – al Microsoft Surface Pro 9, un device con schermo da 13″. È il rivale perfetto di iPad Pro 12.9″ (2022) con M2 ma anche del Samsung Galaxy Tab S8+. Certo, costa molto ma state tranquilli; sarà possibile dilazionare l’importo del prodotto in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito; in più, dovete considerare che è in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 1089,99€ al posto di 1329,00€, spese di spedizione incluse. Cosa aspettate quindi? Fate presto prima che terminino le scorte.

Microsoft Surface Pro 9: un tablet potentissimo che si crede un PC

In realtà questo Surface Pro 9 non è un tablet; è un PC completo di tutto, con processore Intel Core i5 di dodicesima generazione coadiuvato da 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e di una scheda Intel Xe Graphics; non manca una ricca dotazione di poter Thuderbolt4 e il supporto alla Surface Slim Pen 2 che, a proposito, è integrata nella cover tastiera Signature (che si acquista in separata sede). Il display è un pannello con risoluzione 2K da 13 pollici edge-to-edge che si adatta ad ogni scopo visto che posteriormente ha un sostegno che consente di usarlo in diverse modalità. Dulcis in fundo, citiamo la batteria da 15 ore e mezzo.

Acquistando questo Microsoft Surface Pro 9 da Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, alle spese di spedizione incluse nel prezzo, alla possibilità di dilazionare l’importo in comode rate e al reso gratuito. A 1089,00€ al posto di 1329,00€ è un vero affare; non lasciatevelo sfuggire. Questo è il best buy se desiderate un PC portatile potentissimo, elegante e versatile.

