Microsoft Surface Pro 9: il tablet che sostituisce il PC, oggi in OFFERTISSIMA

Se state cercando un tablet potente, pensato per la vostra attività lavorativa, per lo svago, per la creatività e non solo, oggi vogliamo consigliarvi il Microsoft Surface Pro 9, un dispositivo incredibile che si porta a casa con uno sconto esagerato pari al 32% sul prezzo di listino. Da 1329,00€ infatti, costerà solo 901,55€, IVA compresa e spese di spedizione incluse. Fra le altre cose, segnaliamo che dispone della consegna celere, si potrà dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale, ma non solo.Usufruirete anche di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Si tratta di un prodotto unico nel suo genere che, grazie alla penna e alla tastiera, diventa un PC portatile meraviglioso con cui lavorare senza il minimo problema.

La versione in sconto presenta ha lo schermo da 13 pollici, dispone del processore Intel EVO i5 di dodicesima generazione, il quale viene coadiuvato da 8 GB di RAM e da 256 GB di memoria interna. La scheda grafica è una Intel Iris Xe Graphics e si presenta in colorazione platino, ma ci sono altre tinte eleganti tra cui scegliere.

Microsoft Surface Pro 9 con il 32% in meno

Surface Pro 9 di Microsoft è un tablet che, all’occorrenza, sostituisce il computer senza il minimo problema. Il nuovo processore Intel Core i5 di dodicesima generazione è perfetto per i carichi di lavoro più pesanti, per le operazioni di grafica, di postproduzione video leggera, per scrivere la tesi e molto altro ancora. Ci troviamo di fronte all’ammiraglia del settore che, grazie alla Surface Pro e alla Keyboard, diventa il vero rivale dell’iPad Pro. Anzi, rispetto a lui possiede un software di qualità desktop, cosa non scontata e che fa tutta la differenza del mondo.

Lo pagate solo 901,55€ su Amazon. Fate presto prima di perdere la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.