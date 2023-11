Microsoft Surface Pro 9 è in sconto per il Black Friday: costa solo 999€

Clamorosa offerta quella che vi segnaliamo oggi su Amazon: il potentissimo tablet PC di ultima generazione di casa Microsoft, il Surface Pro 9, nella sua iterazione con schermo da 13″, processore Intel Evo i5 di dodicesima generazione, con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (e scheda video integrata Iris Xe Grahics) costa solo 999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse. È una promo speciale dedicata esclusivamente ai giorni di Black Friday quindi non lasciatevi sfuggire questo dispositivo unico nel suo genere. Sembra un tablet ma in realtà è un portatile a tutti gli effetti (ovviamente la tastiera/cover e la Surface Pro Pen le dovrete acquistare in separata sede). Il modello che vi segnaliamo è in colorazione “foresta” ma ci sono altre tinte tra cui scegliere.

Microsoft Surface Pro 9: il miglior tablet PC da comprare oggi

Come detto, questo dispositivo è sia un tablet che un computer portatile leggerissimo ma performante, con una scheda tecnica degna di nota, con un chipset all’avanguardia e un pannello risoluto e ricco di tecnologia che non ha eguali. Va benissimo sia per le operazioni più quotidiane di amministrazione/ufficio/lavoro che per il gaming ma volendo ci si può anche fare editing video per i social o leggera post produzione fotografica. L’autonomia è veramente strepitosa: l’azienda di Redmond promette, con un utilizzo intenso, fino a 15,5 ore di autonomia e il pannello (PixelSense touchscreen edge-to-edge) ha, sul posteriore, un pratico supporto per utilizzare il prodotto da più angolazioni.

Ci sono diverse porte Thunderbolt 4 di ultima generazione, perfette per avere una produttività al top con con il device; può essere perfetto anche per gli studenti o per i professionisti che devono fare lavori su Illustrator o con app di modellazione. Il Microsoft Surface Pro 9 è molto più di un semplice tablet o di un banalissimo PC; viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di 999,00€ grazie agli sconti del giorno, ma vale molto di più di quanto costa.

