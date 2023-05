Microsoft Surface Pro 9 doppia offerta su Amazon: prezzo golosissimo

Il Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo ultramobile che combina la versatilità di un tablet con le prestazioni di un laptop. Dotato di un touchscreen PixelSense da 13 pollici e di un sostegno regolabile integrato, offre un’esperienza interattiva e configurabile ovunque. È compatibile con la Tastiera Signature per Surface Pro, che consente una produttività immediata come su un laptop, e con il Surface Slim Pen 2 per la firma, il disegno o l’esplorazione.

Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, potrai acquistare il Microsoft Surface Pro 9 ad un prezzo decisamente interessante. Grazie al doppio sconto (-21% + buono da 74,94€ al checkout) lo pagherai solamente 1425€. Davvero niente male, considerato che il suo prezzo di listino è di 1889€!

Il Surface Pro 9 è alimentato dai processori Intel Core di dodicesima generazione, che garantiscono prestazioni eccezionali. È disponibile in diverse configurazioni e offre un’autonomia massima di 15,5 ore. Il dispositivo dispone di 16 GB di RAM e un’unità SSD per la memoria di archiviazione. La scheda grafica integrata Intel Iris Xe offre una buona resa visiva.

Connettività Wi-Fi, webcam posteriore da 5 MP e sistema operativo Windows 11 completano le caratteristiche del Surface Pro 9. La confezione include le batterie necessarie, e il prodotto è coperto da garanzia legale e diritto di recesso entro 30 giorni dall’acquisto. Il Surface Pro 9 è in offerta su Amazon.it ad un prezzo davvero imbattibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.