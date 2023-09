Microsoft Surface Pro 9 a soli 999,99€: OFFERTONA da prendere al volo, VELOCI

Oggi vogliamo parlarvi di un computer di casa Microsoft veramente sensazionale; per meglio dire, questo è un tablet che, con i giusti accessori, è in grado di diventare un laptop super sottile con un occhio alla produttività e alla creatività. Stiamo parlando del Surface Pro 9 che si trova in offerta a tempo limitato su Amazon al prezzo consigliato di soli 999,99€, spese di spedizione incluse. Capite bene che meno di 1000€ per un gadget del genere, dotato di un processore di livello desktop (l’ottimo Intel Core i5 di dodicesima generazione), con scheda video Intel Iris Graphics dedicata, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, è un best buy. La suamkiller feature però, è la sua portabilità. Questo terminale è leggerissimo e si adatta alla perfezione con chi vuole avere uno stile di vita dinamico ma intende comunque lavorare ovunque, in totale libertà senza sacrificare mai le performance.

Microsoft Surface Pro 9: il due-in-uno più completo che vi sia

Questo meraviglioso portatile è un tablet di tutto rispetto; con un chipset Intel Evo Core i5 di dodicesima generazione, scheda video Intel Iris Graphics integrata, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna e con Windows 11 all’interno, si prefigura come un gadget votato alla produttività. Avendo un pannello touchscreen da 14 pollici PixelSense, si potrà utilizzare con la Surface Pen. Ciò lo renderà adatto ai creativi, ai graphics designer, ma non solo. Con la giusta potenza di cui dispone, Surface Pro 9 va benissimo anche per giocare, sia su Steam che su Xbox Game Pass. Ottima l’autonomia di bordo che promette fino a 15,5 ore di autonomia con una singola carica, c’è poi il pratico stand per il supporto del dispositivo e diverse porte per espandere la connettività.

Acquistando questo Surface Pro 9 di Microsoft da Amazon non pagherete le spese di spedizione: a soli 999,99€ è un best buy assoluto, ma correte a prenderlo se siete interessati/e.

