Microsoft Surface Pro 6 (ricondizionato) a meno di 415€: compralo ADESSO

Oggi ti parleremo di un dispositivo versatile che riesce ad unire la potenza di un laptop alla portabilità e leggerezza di un tablet. Anche se è uscito qualche anno fa, il Microsoft Surface Pro 6 è un prodotto pazzesco ancora oggi e siamo sicuri che farà al caso tuo. Pensa che su Amazon, puoi approfittare di un’offerta straordinaria: la versione ricondizionata, ma in condizioni eccellenti, è disponibile a soli 412,89€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Microsoft Surface pro 6: ecco perché comprarlo

Il Microsoft Surface Pro 6 è la quintessenza della versatilità. Grazie al suo design 2-in-1, potrai utilizzarlo come portatile tradizionale o rimuovere la tastiera per trasformarlo in un tablet potente. È la soluzione perfetta per chi ha bisogno di flessibilità in ogni contesto. Equipaggiato con un processore potente Intel Core i5, riesce ad offrire prestazioni di alto livello. Va benissimo per lavorare ai documenti complessi ma anche per la navigazione online, per la visione dei contenuti in streaming on demand e non solo. Con l’ausilio di una cover tastiera e di una Surface Pen, espanderai le modalità di utilizzo dello stesso; diverrà così una tavoletta grafica e un mini PC con cui scrivere anche in mobilità.

Il display PixelSense di Microsoft offre una risoluzione nitida e colori vividi. Dispone di una qualità visiva eccezionale e ha anche il supporto per il touchscreen e risulta essere ideale per attività come la modifica di foto, la visualizzazione di video in alta definizione e molto altro ancora. Parliamo ora di batteria: c’è una cella energetica che ti garantirà un’autonomia degna di nota e non dovrai preoccuparti di nulla. Ci sono 8 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna; cosa aspetti? La colorazione in sconto è quella argentata.

Il prezzo incredibile di 412,89€ su Amazon, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è imperdibile. Ottenere un dispositivo così versatile e performante a un prezzo così conveniente è un’opportunità da cogliere al volo. Ovviamente è un ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti; non lasciartelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.