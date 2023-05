Microsoft Surface Laptop Studio: versione con i5 e 16/512GB scontata di 499€

Siete alla ricerca di un ottimo laptop ben equilibrato che vi permetta di svolgere egregiamente ogni attività? Su Amazon potrete approfittare dell’incredibile promozione riguardante lo splendido Microsoft Surface Laptop Studio il cui prezzo di listino di 1.899 euro scende fino a quota 1.400 euro grazie allo sconto del 26%. Potete anche pagarlo in comode rate anche se non possedete una busta paga: tutto questo è garantito con il servizio di finanziamento Cofidis.

Microsoft Surface Laptop Studio: un’occasione incredibile per i professionisti creativi

Potente, veloce e infinitamente flessibile, con questo laptop potrete liberare la vostra immaginazione ed è progettato attentamente per ottenere il meglio di Windows 11. Il cuore pulsante è il potentissimo Intel Core H35 i5-11300H affiancato da 16GB di RAM e ben 512GB di memoria di archiviazione. A prima vista poi spicca un meraviglioso display touchscreen da 14,4″ con colori realistici con tanto di audio cinematografico per i film e le serie TV.

Interessante, poi, il comodo touchpad più grande di sempre ottimizzato per Windows 11 che consente di utilizzare gesti intuitivi per esplorare o creare utilizzando l’intera area touch. Tutta la potenza quando e dove serve, senza cavi con l’alta autonomia fino a 19 ore. Infine sono presenti nuove porte USB 4.0 con supporto della tecnologia Thunderbolt 4. Surface Laptop Studio, così, si adatta rapidamente alle vostre esigenze: dai monitor esterni ad accessori ottimi, vi basta collegarli e potete iniziare a utilizzarli.

In definitiva, il Microsoft Surface Laptop Studio è un laptop straordinario che offre un’esperienza informatica superiore. Con lo sconto del 26% disponibile su Amazon oggi, è un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo potente, flessibile e progettato per soddisfare le esigenze degli utenti creativi. Non vi resta che andare su Amazon per acquistarlo al prezzo competitivo di soli 1.400 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.