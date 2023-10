Microsoft Surface Laptop Studio: sconto FOLLE di oltre 500 euro

Se stai cercando un laptop potente, veloce e infinitamente flessibile, non cercare oltre. Il Microsoft Surface Laptop Studio è qui per liberare la tua immaginazione. Questo straordinario dispositivo è progettato per offrirti il meglio di Windows 11, permettendoti di lavorare con continuità, cogliere l’ispirazione e rimanere vicino a ciò che ami. Attualmente in super sconto del 26% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo incredibile di soli 1.632,99 euro.

Microsoft Surface Laptop Studio: un affare da prendere al volo

Il Microsoft Surface Laptop Studio è dotato di processori Intel Core H Series quad-core di undicesima generazione e della veloce GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. Concentrati sulle cose importanti con prestazioni ottimali per gestire carichi di lavoro complessi. Sia che tu stia lavorando su progetti creativi intensi o che tu sia un gamer appassionato, questo laptop è pronto per soddisfare ogni tua esigenza.

Grazie al touchscreen da 14,4 pollici con colori realistici, ogni dettaglio alimenta la tua ispirazione. Presentati al meglio nelle videochiamate e immergiti in un audio cinematografico per i tuoi film e le tue serie TV preferite. Ogni aspetto del Surface Laptop Studio è studiato per offrirti un’esperienza multimediale senza pari.

Il touchpad tattile di precisione è ottimizzato per Windows 11, consentendoti di esplorare o creare utilizzando l’intero touchpad. Inoltre, il Microsoft Surface Laptop Studio è dotato di nuove porte USB 4.0 con supporto della tecnologia Thunderbolt 4. Questo significa che il Surface Laptop Studio si adatta rapidamente alle tue esigenze. Collega monitor esterni o accessori straordinari e inizia a utilizzarli senza problemi.

Liberati dai cavi grazie a un’incredibile autonomia di batteria. Il Microsoft Surface Laptop Studio offre fino a 19 ore di autonomia, permettendoti di riprendere a lavorare in qualsiasi momento. Inoltre, la funzionalità di standby migliorato estende la durata della batteria durante gli spostamenti, garantendoti una maggiore flessibilità e libertà.

Ora puoi possedere questo capolavoro di tecnologia a un prezzo incredibile, grazie al 26% di super sconto su Amazon. Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di lavoro e intrattenimento. Clicca subito per acquistare il Microsoft Surface Laptop Studio al prezzo ridicolo di soli 1.632,99 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può terminare da un momento all’latro.

