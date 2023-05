Microsoft Surface Laptop Studio: innovativo, versatile e in super sconto

Il Microsoft Surface Laptop Studio è un computer portatile che ha davvero tutto. Potente, veloce e infinitamente flessibile, questo laptop è progettato per ottenere il meglio da Windows 11 e soddisfare le esigenze dei professionisti e degli utenti esigenti che hanno bisogno di un’esperienza informatica superiore. Attualmente in sconto del 22% su Amazon, questo è il momento perfetto per acquistarlo al prezzo vantaggioso di soli 1.329,05 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate anche se non possiedi una busta paga. Per fare ciò basta selezionare come metodo di pagamento il servizio di finanziamento Cofidis in fase di check-out.

Microsoft Surface Laptop Studio: un’occasione incredibile per i professionisti creativi

Con un processore Intel Core H Series quad-core di undicesima generazione, il Microsoft Surface Laptop Studio è in grado di gestire i carichi di lavoro complessi con facilità e precisione. Questo significa che puoi concentrarti sulle cose importanti e fare di più in meno tempo. Ma non è solo la potenza che rende il Surface Laptop Studio così straordinario. Ogni dettaglio è stato progettato per alimentare l’ispirazione. Lo schermo touchscreen da 14,4 pollici offre colori realistici e un’esperienza di visione straordinaria. Con un audio cinematografico per i film e le serie TV, puoi immergerti completamente nell’esperienza di intrattenimento.

Il touchpad tattile di precisione del Microsoft Surface Laptop Studio è il più grande di sempre, ottimizzato per Windows 11, consentendo di utilizzare gesti intuitivi per esplorare o creare utilizzando l’intera area touch. Questo significa che puoi liberare la tua immaginazione e cogliere l’ispirazione ovunque tu sia. Inoltre, con la durata della batteria fino a 19 ore e la funzionalità di standby migliorato che estende la durata della batteria durante gli spostamenti, puoi lavorare ovunque e in qualsiasi momento, senza preoccuparti della durata della batteria.

Con le nuove porte USB 4.0 con supporto della tecnologia ThunderboltTM 4, il Microsoft Surface Laptop Studio si adatta rapidamente alle tue esigenze. Puoi collegare monitor esterni e accessori ottimi in un attimo, iniziando a utilizzarli senza dover perdere tempo con la configurazione.

In sintesi, il Microsoft Surface Laptop Studio è un laptop straordinario che offre un’esperienza informatica superiore. Con lo sconto del 22% disponibile su Amazon oggi, è un’opportunità da non perdere per chi cerca un dispositivo potente, flessibile e progettato per soddisfare le esigenze degli utenti creativi. Mi raccomando, acquistalo subito al prezzo competitivo di soli 1.329,05 euro, i pezzi disponibili in offerta sono soltanto 3.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.