Microsoft Surface Laptop Studio: il due-in-uno per i professionisti a prezzo WOW (-19%)

Il Microsoft Surface Laptop Studio è uno dei prodotti più versatili che vi siano in circolazione. Di fatto, non ci sono prodotti come lui in giro: è un super due-in-uno, dotato di tecnologie all’avanguardia, di una scheda tecnica all’avanguardia e un design mozzafiato. Lo trovate su Amazon al prezzo speciale di 2299,00€ al posto di 2849,00€ e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo. Come potete vedere voi stessi, il risparmio è esagerato, pari al 19% sul valore di listino. Ciò implica che risparmierete tantissime centinaia di euro, mica poco. È un gadget pensato per i professionisti quindi se non siete sicuri di utilizzarlo per lavoro, vi invitiamo a guardare altro.

Microsoft Surface Laptop Studio: prezzo WOW per un best buy unico

Noi lo abbiamo provato e vi possiamo dire che ci è piaciuto tantissimo; abbiamo amato il suo form factor in grado di passare agevolmente da PC a tavoletta grafica (lo schermo è touchscreen e supporta la Surface Pen, ideale per i disegnatori e i grafici), ma anche il processore che consente di eseguire software complessi come Avid Media Composer, DaVinci Resolve, la suite Adobe senza il minimo problema. Tutto gira fluido ed è fantastico anche per giocare: con l’ausilio di un controller Bluetooth, questo Surface Laptop Studio, in abbinata ad un abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, diventa una console portatile eccezionale. Cosa aspettate? Con 2299,00€ vi porterete a casa un articolo che può fungere da macchina da lavoro, console gaming, hub multimediale e non solo.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito, c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, la consegna sarà celere e immediata e in più avrete accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

