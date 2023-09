Microsoft Surface Laptop Studio e Surface Laptop Go 3 sono in arrivo

Sono trapelati in rete i rendering ufficiali dei nuovi portatili di casa Microsoft; di fatto, Surface Laptop Studio 2 e Surface Laptop Go3 sono prossimi al lancio e ora sappiamo come saranno fatti e perfino i prezzi al pubblico di cui disporranno.

Microsoft Surface Laptop Studio 2 Surface Laptop Go3: cosa sappiamo?

Andiamo con ordine: l’OEM di Redmond si sta preparando per il suo prossimo grande evento al pubblico. Durante la conferenza, ci aspettiamo di vedere una serie di nuovi gadget; conosceremo computer portatili, tablet due in uno e non solo. Adesso, grazie ad un leak emerso in rete, scopriamo maggiori dettagli su due terminali molto attesi e che, finalmente, stanno per fare la comparsa sul mercato. Come detto, i prodotti in questione dovrebbero essere il portatile entry level Surface Laptop Go3 e la workstation Laptop Studio2.

Parliamo di quest’ultima, possiamo notare il design in tutta la sua bellezza grazie ad un render di WinFuture; sono emerse anche le specifiche chiave del device. Avrà uno schermo PixelSense da 14,4 pollici con risoluzione di 2400×1600 pixel con refresh rate di 120 Hz, aspect ratio di 3:2 e supporto al touchscreen. Sotto la scocca dovremmo vedere i processori Intel Core i7 di tredicesima generazione (i7-13700H e i7-13800H) abbinati a RAM LPDDR5X da 16, 32 e 64 GB. Per quanto concerne le GPU invece, Microsoft potrebbe inserire le RTX 4050 o le 4060. In alternativa, il modello base avrà la Intel Iris integrata (magari con chip Intel Core i5 al seguito). Presente poi la cerniera a 360 gradi e il display inclinabile anche sopra la tastiera. Non mancherà una batteria da 58 Wh, il Wi-Fi 6, le porte USB Type-C e Thunderbolt4, lo slot per schede SD e non solo. I prezzi dovrebbero partire da 2249€ per arrivare a 3700€. Potrebbe giungere sul mercato il 3 ottobre.

Microsoft Surface Laptop Go3: le caratteristiche

Il rapporto ci svela anche le presunte specifiche tecniche del Surface Laptop Go3; questo portatile sarà l’erede del modello precedente (super venduto e apprezzato, oggi disponibile su Amazon a 681,42€ nella sua iterazione 8+256 GB). Ci sarà uno schermo touchscreen da 12,45″ con aspect ratio di 3:2. Sotto la scocca, vedremo un SoC Core i5-1235U coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione SSD.

È anche stato avvistato all’interno del portale della FCC; i prezzi dovrebbero partire da 899,00€ con commercializzazione prevista per il 3 ottobre. Ad ogni modo, al momento sono solo “rumor”; prendeteli con “un pizzico di sale”; vi invitiamo a restare connessi per ulteriori informazioni in merito.

