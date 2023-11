Microsoft Surface Laptop Studio 2: prezzo SUPER per il Black Friday

Oggi vogliamo parlarvi di una vera e propria workstation portatile di ultima generazione; si chiama Microsoft Surface Laptop Studio 2, è uscita sul mercato da neanche due mesi, e si trova già in super sconto grazie alle promozioni folli del Black Friday. Di fatto questo portatile costa solo 2899,99€ con la promozione dedicata, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio rispetto al valore di mercato è elevatissimo: il 10% in meno con tanti vantaggi al seguito.

Uno fra tutti, ad esempio, è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Si può poi dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024. Come non citare poi i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

Microsoft Surface Laptop Studio 2: il portatile da comprare oggi

Questo laptop potentissimo vanta un processore Intel Evo i7 di ultima generazione, coadiuvato da ben 32 GB di RAM e da uno storage SSD da 1 TB. Il sistema operativo è Windows 11 (aggiornato all’ultima versione) e la scheda video dedicata è una NVIDIA GeForce RTX4050, una chimera nel settore dei computer portatili. Questa è una macchina dalla potenza di calcolo inimmaginabile; rispetto al primo modello, il Laptop Studio 2 vanta prestazioni raddoppiate grazi anche al processore Intel Core di tredicesima generazione. Ottima poi l’autonomia fino a 18 ore con una singola carica e si ricarica con la USB Type-C o con il Surface Connect. La potenza della GPU si sente, soprattutto nel gaming. Comodissimo il display che permette di posizionarsi in diverse angolazioni così potete usare il device in più modalità. Il pannello, ad ogni modo, supporta il refresh rate da 120 Hz, è da 14,4″, ha il supporto al Dolby Vision IQ e all’HDR.

