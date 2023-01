Microsoft Surface Laptop Go2: prezzo TOP per il PC che vogliono TUTTI

Nel panorama dei computer portatili Windows, c’è una categoria di prodotti che riscuotono un successo incredibile. Parliamo dei Surface, device versatili dalle potenzialità infinite, che sono stati in grado di stravolgere il mercato. Sono realizzati dalla stessa Microsoft e godono di un connubio fra hardware e software degno dei migliori gadget di Apple. Nello specifico, oggi vogliamo parlarvi del Surface Laptop Go2, un portatile leggero, veloce, esteticamente molto elegante, con un look premium, uno schermo da 12″ touch, una comoda tastiera incastonata in un telaio in Alcantara e con una batteria che assicura un giorno di autonomia con una singola carica.

Il modello sopra descritto si trova in sconto esagerato a soli 669,75€ con spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo. Di listino costerebbe 879,00€, quindi si risparmia il 24% sul costo ufficiale. Non fatevi sfuggire questa occasione; potrebbe durare solo poche ore. La versione di cui vi parliamo dispone di un SSD da 256 GB e della memoria RAM da 8 GB.

Surface Laptop Go2: il portatile di Microsoft pensato per tutti

Non giriamoci intorno: questo è perfetto per chi “vive sempre con il computer nello zaino”. È leggerissimo, comodo da portare in giro, versatile (visto che possiede il supporto alla Pen capacitiva di Microsoft sul pannello), con un design premium in alluminio e Alcantara e con una tastiera ottima per la digitazione prolungata. Noi lo consigliamo a studenti e ad articolisti, ma anche a chi cerca un laptop leggero per la vita di tutti i giorni, per un uso business e per l’editing foto/video leggero.

A 669,75€ è difficile trovare di meglio sul mercato; fate presto però, perché il Surface Laptop Go 2 potrebbe andare a ruba. Ci potrebbero essere poche scorte disponibili e l’offerta potrebbe terminare nel giro di qualche giorno – o peggio – di qualche ora.

