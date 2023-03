Microsoft Surface Laptop Go2: a questo prezzo non puoi ignorarlo

Microsoft Surface Laptop Go 2 è un portatile davvero eccezionale che costa poco ma offre tanto. Lo trovate in super sconto su Amazon al prezzo speciale di 666,90€ al posto di 879,00€. Come avrete visto, il risparmio non è da poco; parliamo del 24% in meno rispetto al valore di listino, ma c’è da dire che questo device è un portento ed è pensato per un target di utenti ben definito. È un computer portatile per gli studenti, per gli universitari perché pesa pochissimo ma offre prestazioni degne di nota.

Microsoft Surface Laptop Go 2: le caratteristiche

Il laptop di Microsoft è un portatile Surface leggero e sottile, con un meraviglioso schermo PixelSense da 12,4 pollici che è dotato perfino della tecnologia touchscreen che ne amplia le potenzialità d’uso. Inoltre, è comodissimo da portare in giro; pesa solo 1,12 Kg, perfetto per essere riposto nel vostro zaino tech quotidiano.

Con questo laptop sarete in grado di giocare, lavorare, guardare le serie TV, scrivere la tesi, prendere appunti e molto altro ancora, grazie al processore Intel Core i5 di undicesima generazione. È ottimo anche per fare videocall in alta risoluzione con la fotocamera HD integrata e con i microfoni Studio interni. Potrete perfino uscire di casa senza il caricatore; il device assicura un’autonomia degna di nota fino a 13 ore e mezza, ma con la ricarica rapida raggiungerete l’80% di autonomia in poco più di un’ora.

Infine, c’è il pulsante di accensione che integra il sensore fingerprint e c’è perfino Windows Hello per l’accesso via volto. Comoda la tastiera che è di dimensioni standard e il trackpad è uno dei più grandi del settore.

Con uno sconto del 24% sul prezzo di listino e quindi con un prezzo di soli 666,90€, questo è il portatile da acquistare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.