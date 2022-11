Microsoft Surface Laptop Go: piccolo, veloce e in SUPER sconto (-5%)

Se state cercando un nuovo laptop low-cost ma premium e volete qualcosa di incredibilmente bello, versatile, leggero, potente e affidabile, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Parliamo del Microsoft Surface Laptop Go, un prodotto con pannello da 12,45 pollici, dotato di tecnologie all’avanguardia, con un bel design e un processore performante. Il dispositivo è in offerta a tempo limitato su Amazon per poche ore a soli 499,00€ e le spese di spedizione sono gratuite e incluse nel costo del dispositivo.

Come sempre, se lo acquisterete da Amazon riceverete tantissimi vantaggi davvero vantaggiosi. Citiamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio interno o con Cofidis, ma anche di usufruire di due anni di garanzia con ottima assistenza attiva con tecnici esperti tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, anche nei festivi. Non di meno, in occasione delle festività natalizie, potrete godere anche della possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro il 31 gennaio 2023.

Microsoft Surface Laptop Go: perché acquistarlo?

Partiamo dalla sua estetica; presenta un design minimalista, alla moda, accattivante, con uno schermo dai bordi contenuti e con una tastiera davvero ergonomica. Anche il trackpad è eccellente in ogni contesto. C’è Windows in versione S, aggiornabile alla versione standard senza problemi, nonché a Windows 11.

Il processore di bordo è un potentissimo Intel Core i5 coadiuvato da 4 GB di memoria RAM e da 64 GB di Storage eMMC; non temete, se ci installerete solo i software andrà benissimo. Per i file e le foto/video, vi consigliamo sempre di utilizzare un cloud, anche se doveste avere 1 TB di spazio interno. I vostri file saranno sempre protetti e crittografati al sicuro.

Insomma, a 499,00€ questo è un portatile eccellente, per la scuola così come per il lavoro. Lo consigliamo a chi vuole un prodotto unico, premium e vuole distinguersi dalla massa, ma sbrigatevi. È in sconto ancora per pochissime ore.

