Microsoft Surface Laptop Go: il prezzo CROLLA su Amazon (-267€)

Microsoft Surface Laptop Go è un portatile che, per specifiche tecniche e funzionalità, non ha nulla da inviare ad altri terminali disponibili in questa fascia di mercato. Notebook veloce e concreto, che assicura anche una lunga autonomia in fase di utilizzo grazie alla potente batteria installata a bordo.

Un’occasione di cui approfittare adesso, prima che il prezzo torni a salire: completa il tuo acquisto su Amazon e, merito di un gradito sconto pari al 26%, Microsoft Surface Laptop Go sarà tuo con poco più di 751 euro invece di 1019 euro.

Maxi sconto su Amazon per Microsoft Surface Laptop Go

Surface Laptop Go vanta un eccellente schermo touch PixelSense con diagonale da 12,45 pollici, risoluzione pari a 1536 x 1024 pixel ed aspect ratio di 3:2, che offre lo spazio ideale per lavorare con i tuoi documenti di lavoro senza però rinunciare all’intrattenimento offerto da video, film e serie tv in streaming. Tastiera comoda e silenziosa, dotata di un trackpad ampio e preciso.

Il processore ‎Intel Core i5 garantisce performance stellari e, in questo modello, viene assistito da 256GB di storage d’archiviazione e 8GB di memoria RAM. Nessun problema di autonomia: la batteria presente a bordo assicura una durata fino a 13 ore in condizioni di normale utilizzo, l’ideale per chiunque passi molto tempo della giornata fuori casa. Non manca Microsoft Windows 10 Home (aggiornabile a Windows 11).

Segui l’istinto, prima che i modelli disponibili finiscano, e metti nel carrello il tuo nuovo Microsoft Surface Laptop Go: oltre a risparmiare ben 267 euro, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.