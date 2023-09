Microsoft Surface Laptop Go 4 (per le aziende) UFFICIALE: specifiche e prezzi

Pochi giorni fa si è tenuto l’evento speciale di Microsoft; durante il keynote abbiamo visto le nuove funzionalità di Windows 11 con CoPilot, ma anche dei gadget di ultima generazione. Oltre ad aver visto il Surface Laptop Studio 2 e il Laptop Go 3, abbiamo visto il tablet Surface Go 4 destinato però, alle aziende. Di fatto, la compagnia lo ha definito “for Business”. Presenta un processore Intel N200 e ha uno schermo da 10,5 pollici con risoluzione FullHD.

Giusto come “remind me”, vi segnaliamo che questa serie di dispositivi presenta hardware da PC consumer e vanta un sistema operativo versatile, in grado di sfruttare, all’occorrenza, sia le potenzialità di un device da lavoro, che la leggerezza di un prodotto per il relax multimediale.

Microsoft Surface Go 4: le caratteristiche complete

Il Surface Go 4 è stato progettato specificatamente però, per scopi aziendali; soddisfa tutti i criteri di Microsoft 365 ed è dotato di NFC; questo dovrebbe garantire un accesso sicuro attraverso le chiavi di sicurezza compatibili.

Sul fronte delle specifiche troviamo uno schermo PixelSense compatto da soli 10,5 pollici, avente una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, ben 220 PPI, un aspect ratio di 3:2, il supporto al multitouch a 10 punti e ha un rapporto di contrasto di 1500:1. Il tutto è protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Non manca la compatibilità piena con la Surface Pen (che si dovrà acquistare in separata sede).

Sotto la scocca invece, troviamo un processore Intel N200 con grafica Intel UHD per prestazioni fluide in ambito office e non solo. Fra le altre cose, ci sono 8 GB di RAM di tipo LPDDR5, abbiamo vari sensori per la luce ambientale, l’accelerometro, il giroscopio, il magnetometro, l’NFC. Sul frame invece, vediamo la classica porta Surface Connect per la ricarica proprietaria, la USB Type-C 3.1, la DisplayPort, il jack audio da 3,5 mm, il pin per connettere la cover tastiera e, in ultima istanza, lo slot per le schede microSDXC.

Pesa solo 521 grammi e ha dimensioni di 245 mm x 175 mm x 8,3 mm. Nelle configurazioni disponibili, troviamo quelle con memorie UFS da 64, 128 o 256 GB. La batteria promette fino a 12,5 ore di utilizzo con una singola carica sfruttando la rete Wi-Fi.

Infine, citiamo la fotocamera anteriore da 5 megapixel per le videocall in FullHD, il sensore per l’autenticazione con Windows Hello e la lente da 8 Mega sulla back cover che gira anche video in buona qualità. Completa il tutto il supporto ai microfoni da studio a campo lontano, lo speaker stereo da 2W con Dolby Atmos, il Wi-Fi 6 802.11ax e il Bluetooth 5.1. Il Surface Go 4 arriverà sul mercato il prossimo 3 ottobre e i prezzi partiranno da 579,00 dollari per il modello base con 64 GB di memoria.

