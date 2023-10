Microsoft Surface Laptop Go 2: solo 649€ per un portatile ECCEZIONALE

Se siete alla ricerca di un nuovo portatile tuttofare per il vostro lavoro, per lo studio, per la scrittura di articoli, per la tesi e non solo, il meraviglioso Microsoft Surface Laptop Go 2 è ciò che farà al caso vostro. Si porta a casa con un prezzo irrisorio: solo 649,00€ per la versione silver con 8 GB di RAM e 128 GB di SSD interno. Questo è un prodotto sensazionale, leggerissimo (pesa solo 1,2 Kg), ha una dimensione compatta che gli permette di essere trasportato ovunque senza il minimo problema ed ha una buona batteria che assicura sempre 4 ore di schermo acceso senza sosta. Inoltre, con Amazon godrete di tantissimi vantaggi esclusivi. Andiamo con ordine e vediamoli tutti.

Microsoft Surface Laptop Go 2: il best buy del giorno

Questo portatile del colosso di Redmond è un vero best buy eccezionale, dotato di un processore Intel Core i5 coadiuvato da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria su SSD. Lo schermo è meraviglioso; anche se non è super risoluto, si vede benissimo in ogni condizione di luce e poi è touchscreen, quindi potrete andare ad interagire con il sistema anche con le dite, oltre che con il trackpad e la tastiera. Come detto in calce, l’autonomia è buonissima e si fanno anche due giorni con una singola carica (suddivisi in due ore di lavoro, in media) e la tastiera è super ergonomica. Tante porte per la ricarica, compresa la Surface Connect, ma volendo potrete usare anche la USB Type-C.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo consigliato di soli 649,00€, spese di spedizione incluse, con consegna celere in 24 o 48 ore. Si può anche dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale, in cinque soluzioni a tasso zero. Cosa aspettate, dunque?

