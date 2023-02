Microsoft Surface Laptop Go 2: sconto INCREDIBILE del 15%

Se state cercando un laptop leggero, veloce, performante, funzionale, con Windows 11 a bordo, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Surface Laptop Go 2 realizzato da Microsoft, la stessa azienda che crea il software operativo per computer desktop e portatili. Oggi trovate questo gioiellino su Amazon con uno sconto esagerato pari al 15% sul valore di listino. In poche parole, si potrà acquistare per 747,99€ e le spese di spedizione saranno incluse nel prezzo.

La consegna sarà celere e questo implica che in pochissimi giorni sarà presso il domicilio da voi designato. Ci sarà la possibilità di usufruire della garanzia di due anni e volendo si avrà accesso anche al pagamento dilazionato in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale (a tasso zero). Dulcis in fundo, tutti i costi includono l’IVA.

Microsoft Surface Laptop Go 2: questo portatile è perfetto per l’università

Reputiamo perfetto per l’università il Microsoft Surface Laptop Go 2 per una serie di motivi. In primo luogo, si tratta di un device leggero e portatile, con pannello touchscreen PixelSense da 12,4 pollici. All’interno del prodotto troviamo l’ottimo Windows 11, il sistema operativo di ultima generazione della compagnia di Redmond.

Inoltre è leggerissimo: questo portatile non peserà nulla nel vostro zaino tech. Ha un peso di soli 1,11 grammi e ciò lo rende perfetto per la scuola e l’università.

Il processore di bordo, un Intel Core i5 di undicesima generazione, consente di lavorare, giocare, guardare contenuti in streaming senza il minimo lag o rallentamento. Potrete usare il computer come meglio credete per tutte le operazioni più complesse. Inoltre, con la webcam HD e i microfoni Studio integrati, avrete dei sound corposi e intensi; un Must se fate molte videocall lavorative o scolastiche.

Ottima anche l’autonomia; la batteria consente di poter usare il portatile per oltre 13 ore e mezzo e con la ricarica rapida si potrà avere accesso all’80% di energia residua con un’ora sotto la corrente.

Dulcis in fundo, la tastiera è confortevole anche nell’uso prolungato (pensiamo alla scrittura della tesi) e ha dimensioni standard. Meraviglioso anche il trackpad nell’utilizzo quotidiano. A 747,99€ al posto di 879,00€, questo è il laptop da acquistare oggi se cercate un gadget versatile, leggero ma potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.