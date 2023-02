Microsoft Surface Laptop Go 2: il rivale del MacBook Air è di nuovo in sconto (-15%)

Se cerchi un prodotto Windows leggero, versatile, economico ma incredibilmente potente, con un design accattivante e una qualità che sia paragonabile a quella dei MacBook Air, abbiamo la soluzione perfetta che farà al caso tuo. Stiamo parlando del Microsoft Surface Laptop Go 2, un dispositivo fantastico per quello che offre, ma che si porta a casa con un prezzo veramente speciale grazie agli sconti di Amazon. Solo 749,99€ al posto di 879,00€. Il risparmio, in questo caso, è pari al 15% sul valore di listino.

Dal noto portale di e-commerce avrete tantissimi vantaggi; come non citare la garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata; per qualsiasi problema, gli esperti del sito saranno pronti ad aiutarti, via chat o via telefono, ma non solo. Avrai accesso anche alla possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto. In ultima istanza, potrai dilazionare il pagamento del laptop in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Microsoft Surface Laptop Go 2: il portatile premium che aspettavamo

Questo è un portatile Windows davvero leggero e portatile, con un display da 12,4″ dotato di touch screen e con Windows 11 al seguito. Pesa solo 1,11 Kg ed è così compatto che potrai portalo in giro senza fatica.

Non pensare che non sia potente: questo dispositivo consente di lavorare, giocare, eseguire pesanti app senza il minimo problema, grazie alla presenza del processore Intel Core i5 di undicesima generazione. Come non citare poi la webcam integrata con risoluzione HD per fare videochiamate in alta qualità. Anche i microfoni sono eccezionali, quindi i tuoi interlocutori ti sentiranno benissimo.

Si tratta di un prodotto perfetto per gli universitari, ma non solo. Lo possiamo definire il vero rivale del MacBook Air di Apple, anche perché è leggero e sottile come la controparte della mela e ha un’autonomia degna di nota: fino a 13,5 ore con una singola carica e in più la ricarica è immediata. In poco più di un’ora sotto la corrente, si avrà accesso all’80% di autonomia residua.

Approfitta di questo sconto su Amazon per ottenerlo all’incredibile prezzo di 749,99€.

