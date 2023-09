Microsoft Surface Laptop Go 2: il miglior portatile per gli studenti

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in un’offerta veramente interessante che riguarda il noto portatile low-cost di casa Microsoft. Il Surface Laptop Go 2 infatti, costa solo 649,00€ al posto di 749,00€ grazie agli sconti folli offerti dal noto portale di e-commerce americano. Capite bene che a questo prezzo è da comprare al volo, soprattutto se siete alla ricerca di un prodotto versatile e leggero come questo per il lavoro in mobilità. Di fatto, è un gadget perfetto per gli studenti o per i professionisti che vogliono una macchina performante ma leggera, che non costi troppo e che sia sempre pronta a tutte le esigenze.

Microsoft Surface Laptop Go 2 su Amazon: un best buy assoluto

Uno dei motivi per cui si comprare un Laptop Go 2 è il display PixelSense da soli 12,4″ ben risoluto, nitido e con un aspect ratio ottimo per la produttività. Il processore interno è l’ottimo Intel Core i5 coadiuvato, in questo caso, da 8 GB di RAM e da 128 GB di SSD. Certo, possono essere pochi per chi archivia tutto il computer, ma noi suggeriamo sempre di utilizzare un SSD esterno e un servizio di cloud per i file pesanti, le foto e i video.

Acquistando il portatile da Amazon avrete diritto poi ad una serie di vantaggi non da poco. In primo luogo, non pagherete le spese di spedizione: ciò implica che non dovrete spendere un singolo centesimo per portarvi a casa questo gioiello. Non di meno, ha la consegna celere e immediata; volendo, potrete anche scegliere di farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, in ultima istanza, vi segnaliamo che si può dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al portale (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. A soli 649,00€, questo Surface Laptop Go 2 di Microsoft è il miglior dispositivo tuttofare; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.