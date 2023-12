Microsoft Surface Laptop Go 2: il BEST BUY per gli studenti

Se siete alla ricerca di un portatile leggero, versatile, adatto per lo studio scolastico o per l’università, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Microsoft Surface Laptop Go 2 ed è in super sconto su Amazon (costa il 16% in meno rispetto al prezzo di listino); lo pagherete solo 655,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. A questa cifra infatti, è un best buy senza paragoni e senza compromessi. La colorazione in sconto è quella silver e presenta 8 GB di RAM e 128 GB di storage su SSD.

Microsoft Surface Laptop Go 2: leggero ma potente

Questo portatile di Microsoft viene definito “il best buy per gli studenti” perché ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, vanta specifiche tecniche interessanti e ha un costo contenuto; grazie ad Amazon infatti, lo pagherete solo 655,99€ ma dispone di una scheda tecnica all’avanguardia con un processore Intel Core i5 di undicesima generazione che promette prestazioni e performance degne di nota. Come non citare poi lo schermo da 12,45″ che gode della tecnologia PixelSense. In poche parole sarà touchscreen e quindi si potrà utilizzare anche con l’ausilio delle dita. Il device si ricarica mediante USB Type-C o tramite il Surface Connect, la porta proprietaria di casa Microsoft.

Viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata presso il vostro domicilio entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Costa 655,99€, IVA inclusa e gode della garanzia del noto portale di ben due anni, con tanto di assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. A questo prezzo è un best buy.

