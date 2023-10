Microsoft Surface Laptop Go 2 a 649€ è perfetto per STUDENTI e non solo

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta degna di nota: l’ottimo Microsoft Surface Laptop Go 2 infatti, costa solo 649,00€. Il modello in questione vanta 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna su SSD super veloce, è in colorazione platino e sappiate che ci saranno le spese di spedizione comprese nel prezzo del device. Il processore interno invece, è l’ottimo Intel Core i5 di undicesima generazione.

Microsoft Surface Laptop Go 2 su Amazon: il computer da comprare

Il Surface Laptop Go 2 è un portatile strepitoso, leggerissimo, adatto agli studenti o ai lavoratori che sono sempre in mobilità; pesa solo 1112 grammi ma non rinuncia alle prestazioni. Con un utilizzo intenso riuscirete a fare senza problemi anche quattro ore di schermo attivo e, a proposito, il display è un ottimo pannello PixelSense con risoluzione HD. C’è poi la webcam HD per fare videocall in altissima qualità; non mancano poi i microfoni Studio integrati che migliorano l’esperienza d’uso. Il computer si blocca e si sblocca mediante Windows Hello (nello specifico, tramite fingerprint).

Insomma, con un prezzo così e con prestazioni di altissimo rilievo, questo Surface Laptop Go 2 si presenta come una delle migliori soluzioni attualmente in commercio; vanta specifiche tecniche interessanti, ha una buona autonomia, un buon pannello HD luminoso, una tastiera ergonomica e un trackpad sempre reattivo.

Viene venduto e spedito da Amazon al prezzo speciale di soli 649,00€, spese di spedizione incluse. Con l’acquisto di questo prodotto avrete anche due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, via chat o via telefono, con il supporto logistico del sito. Si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati), in cinque soluzioni a tasso zero. Citiamo anche il reso gratis entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamenti o di gravi problematiche. A questa cifra il Microsoft Surface Laptop Go 2 è un prodotto da comprare immediatamente, ma siate veloci perché le scorte potrebbero essere limitate – o peggio – la promozione potrebbe finire da un momento all’altro.

