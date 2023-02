Microsoft Surface Laptop 5: sconto esagerato del 29%

Se state cercando un nuovo computer portatile per la vostra attività abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del Microsoft Surface Laptop 5, un prodotto leggero, potente, di nuova generazione, che si presta a tutte le esigenze. Pensate che lo pagherete solo 1065,47€ al posto di 1499,00€, spese di spedizione incluse.

Come avrete capito, si tratta di un articolo eccezionale: costa il giusto, ma ha un risparmio esagerato, pari ad oltre 450€. La consegna sarà celere e immediata. In pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o presso la vostra abitazione. Volendo, si potrà avere accesso alla consegna gratuita presso uno dei tantissimi Amazon Hub Locker. Fra le altre cose, citiamo la possibilità di usufruire di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito (a tasso zero). La garanzia sarà di due anni, con assistenza tecnica gratuita, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Dulcis in fundo, ricordiamo che c’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto e che tutti i prezzi sono IVA inclusa.

Microsoft Surface Laptop 5: non lasciatevelo sfuggire

Questo portatile è molto elegante e leggero. Presenta una tastiera confortevole e piacevole, portatile elegante e super leggero con una tastiera straordinariamente confortevole durante la digitazione. Il display è un’unità PixelSense da 13,5 pollici molto definito. Ottimo anche il processore Intel Core di dodicesima generazione; viene coadiuvato da 8 GB di RAM e 512 GB di SSD ultraveloce.

Le porte godono della tecnologia Thunderbolt 4 e hanno una batteria dalla lunga autonomia; sotto la scocca c’è Windows 11 con tutte le sue potenzialità. Per quanto concerne l’intrattenimento multimediale invece, citiamo il Dolby Vision e il Dolby Atmos. A soli 1065,47€ non potete lasciarvelo sfuggire. Fate presto se siete interessati; l’offerta potrebbe terminare molto presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.