Microsoft Surface Laptop 5: sconto del 10% su Amazon

Oggi abbiamo scovato un’offerta davvero frizzante su Amazon; di fatto, l’ottimo PC portatile di casa Microsoft, il Surface Laptop 5, si porta a casa oggi con un prezzo favoloso: solo 1080,99€ al posto di 1199,00€ con spese di spedizione gratuite comprese nel costo dell’articolo. Questo device è veramente eccezionale e se pensate che può essere vostro con uno sconto del 10%, capite bene che ci troviamo di fronte ad un articolo imperdibile che non vi conviene lasciarvi sfuggire. Fate presto però perché potrebbero terminare le scorte disponibili.

La consegna, come detto, sarà celere; in pochissimi giorni sarà presso il vostro domicilio o presso l’abitazione da voi designata. Inoltre, si avrà accesso a tanti altri vantaggi, citiamo la possibilità di effettuare il reso entro un mese dall’acquisto, o di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale.

Microsoft Surface Laptop 5: eccezionale per tutte le operazioni

Questo computer portatile di Microsoft è un vero gioiello; sia l’hardware che il software sono stati realizzati dal marchio di Redmond e presenta una qualità costruttiva davvero unica nel suo genere. Gode poi di aggiornamenti software puntuali e precisi volti a migliorarne l’esperienza d’utilizzo.

La versione in sconto presenta un pannello da 13,5 pollici super risoluto, una scocca in alluminio con la parte anteriore in Alcantara (esclusiva di Microsoft), molto comoda al tatto e piacevole alla vista. Sotto il telaio troviamo un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, coadiuvato dalla memoria RAM da 8 GB e lo storage interno è da 256 GB. La scheda grafica interna è la Intel IrisXe Graphics. Prestazioni al top in ogni versante; è un portatile con un’ottima autonomia, che garantisce performance al top sia sul fronte gaming che nell’utilizzo lavorativo o scolastico. Con uno sconto del 10% non potete lasciarvelo sfuggire: a 1080,99€ è il Best Buy del giorno. Fate presto prima che terminino le scorte disponibili.

