Microsoft Surface Laptop 5 in SUPER sconto su Amazon (-10%)

Se state cercando un nuovo laptop di punta nel panorama Windows, vogliamo consigliarvi l’ottimo Microsoft Surface Laptop 5 13,5″ con processore Intel EVO Core i5-1235U di dodicesima generazione, 8 GB di memoria RAM e ben 256 GB di memoria SSD. La scheda grafica di questo prodotto è la potentissima Intel Iris Xe Graphics. Il software di bordo invece è Windows 11 Home Edition e la colorazione attualmenten in sconto è quella silver con rivestimento in Alcantara. Il portatile costa solo 1080,99€ al posto di 1189,00® e le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. La consegna sarà celere e immediata; in pochissimi giorni infatti, il prodotto sarà presso la vostra abitazione o il domicilio da voi designato.

Come non citare la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o la possibilità di usufruire di ben due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Insomma, acquistando questo gioiello da Amazon riceverete moltissimi vantaggi esclusivi.

Microsoft Surface Laptop 5: perché acqusitarlo?

Ci troviamo di fronte ad un portatile leggero, elegante, con un design meraviglioso e con una compattezza inaudita. E leggero e la tastiera è molto pratica e comoda durante la digitazione. Anche il pannello è da fuoriclasse: parliamo di un display PixelSense da ben 13,5 pollici dotato di tecnologia touchscreen. Produttività ai massimi livelli e con il processore Intel EVO di dodicesima generazione, con scheda video Intel Graphics Xe avrete tutta la potenza che desiderate. Come non citare i potentissimi microfoni Studio e le funzionalità avanzatissime della fotocamera.

Intrattenimento al top con Dolby Vision e Dolby Atmos. Infine, il portatile sarà super sicuro grazie a Windows Hello e al cloud di OneDrive incluse con Microsoft 365. per quest’ultimo ci vuole un abbonamento da comprare in separata sede, ma vi assicuriamo che ne vale la pena.

Con uno sconto del 10%, Microsoft Surface Laptop 5 è il portatile perfetto per la vita di tutti i giorni. A 1080,99€ è un Best Buy assoluto, ma fate in fretta prima che termini l’offerta su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.