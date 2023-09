Microsoft Surface Laptop 5: il portatile che tutti vogliono oggi lo paghi anche a rate

Oggi vi parleremo di uno dei portatili più apprezzati e venduti dell’ultimo periodo; ci riferiamo ovviamente al rivale del MacBook per eccellenza, il potentissimo ed elegantissimo Microsoft Surface Laptop 5 che, nella sua iterazione con schermo da 13 pollici, si prefigura come una delle macchine più performanti del momento. Sotto la scocca è altresì potentissimo visto che dispone del processore Intel Evo di 12° generazione con 8 GB di memoria RAM e 512 GB di storage su SSD (ovviamente non espandibili).

Molto buona la scheda grafica integrata, la Intel Iris Xe Graphics per le attività di post produzione fotografica, per il video editing leggero e non solo. Troviamo Windows 11 ad alimentare il tutto e la colorazione in sconto è quella Platino. Costa 1499,00€, spese di spedizione incluse, ma con Amazon lo potrete portare a casa con tanti vantaggi esclusivi.

Microsoft Surface Laptop 5: il portatile che tutti desiderano

Questo portatile è elegantissimo anche perché dispone di un design sottile e leggero e ha una tastiera super confortevole anche nelle sessioni di lavoro prolungate. Il pannello è un display PixelSense da 13,5 pollici che supporta il touchscreen. La produttività è ai massimi livelli anche perché presenta un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione con Thunderbolt 4, batteria dalla lunga durata e non solo. I microfoni Studio sono ottimi per le chiamate e con la fotocamera integrata potrete fare videocall in alta risoluzione.

L’intrattenimento sarà poi di alto livello con il supporto al Dolby Vision e al Dolby Atmos. Il Surface Laptop 5 è super sicuro visto che possiede lo sblocco con Windows Hello e c’è uno spazio per archiviare i dati protetto all’interno del cloud di OneDrive. Non manca il supporto alle ultime uscite videoludiche con Xbox Game Pass.

Si può dilazionare il prezzo del portatile con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo: a 1499,00€ è un best buy assoluto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.